E3 2021 : Square Enix Presents, toutes les annonces à ne pas louper, les Gardiens de la Galaxie sont dans la place !

Sans surprise, Square Enix s'est placé durant l'E3 2021 pour faire plusieurs annonces. Ainsi, nous avons eu droit à un petit showcase exhibant quelques titres qui donnent envie de sortir les billets ; notez que le replay est disponible pour ceux qui l'ont loupé. Alors, quoi de neuf dans les environs ?

Eh bien, oui, Eidos Montréal est bel et bien en train de développer Marvel's Guardians of the Galaxy. Nous avons eu droit à plusieurs phases de gameplay, mais aussi à divers détails alléchants. Cette nouvelle aventure est d'ores et déjà datée et verra le jour sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, et sur PC. À côté de cela, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a été officialisé, si vous avez une PS5, une version d'essai est disponible sur le PlayStation Store (lien dans l'article).

En outre, un mois de sortie pour l'extension La guerre pour le Wakanda de Marvel's Avengers a été communiqué, Babylon's Fall a été exhibé, du gameplay de Life is Strange: True Colors a été partagé, le label Final Fantasy Pixel Remaster a été annoncé, le free-to-play Hitman Sniper: The Shadows a été montré et la cinématique d'introduction de Legend of Mana peut être visionnée sur la Toile.