E3 2021 : Marvel's Avengers, un mois de sortie pour l'extension La Guerre pour le Wakanda, les prochains ajouts présentés

En ce dimanche de deuxième journée d'E3 2021, nous avions rendez-vous pour un Square Enix Presents où Marvel's Avengers était bien évidemment invité, même s'il n'attire plus vraiment les foules. Il faut dire que l'évènement L'Épreuve de la Pièce Rouge n'avait rien d'extraordinaire. Pour à nouveau exciter à nouveau la communauté, cela passera avant tout par l'extension dévoilée en mars dernier et qui ajoutera comme héros jouables Black Panther, La Guerre pour le Wakanda. Et justement, nous en savons désormais plus à son sujet.

Entièrement gratuite pour les possesseurs du jeu, La Guerre pour le Wakanda débarquera au cours du mois d'août 2021, sans plus de précision. Black Panther y affrontera Ulysses Klaw qui cherche à s'emparer du vibranium, du classique. Ce dernier fera office de boss et il ne sera pas le seul à en croire la fin de la vidéo... De nouveaux types d'ennemis et toute l'esthétique futuriste et à la fois sauvage du Wakanda s'offriront à nous.

Mais ce n'est pas tout, car avant de prendre le contrôle de T'Challa, nous allons devoir mettre à mal les plans de la scientifique suprême Monica Rappaccini, et ce au sein du contenu The Cosmic Cube attendu le 22 juin. Et en juillet, nous irons patrouiller le futur apocalyptique avec la possibilité de combattre des boss de façon répétable. Bref, wait & see, mais il y aura visiblement de quoi nous occuper ces prochaines semaines.

Si l'aventure Marvel's Avengers vous tente, le jeu est actuellement vendu à partir de 27,99 € sur Amazon. Il est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia.