E3 2021 : Worms Rumble, les vers de guerre arriveront ce mois-ci sur Switch

Sorti l'année dernière sur PC, PlayStation 4 et PS5, Worms Rumble est attendu sur Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch en 2021, et c'est cette dernière version qui donne aujourd'hui de ses nouvelles à l'occasion du Nintendo Direct de l'E3. Le titre arrivera sur Switch dans quelques jours seulement.

La date de sortie de Worms Rumble est fixée au 23 juin 2021 sur Nintendo Switch, et c'est à cette même date que sera lancée la carte Épreuve de la base spatiale, qui rajoutera une mécanique de gameplay en faible gravité pour ralentir l'action. Les joueurs retrouveront également une skin Extraterrestre premium, des bannières, des emotes, et les joueurs sur Switch auront droit à une tenue Ourson patchwork exclusive, à récupérer dans les deux semaines suivant la sortie du jeu. Voici une présentation de Worms Rumble :

Worms Rumble est un jeu de combat multiplateforme en arène à 32 joueurs en temps réel qui va révolutionner la série Worms. Préparez-vous à combattre dans les modes Mort aux asticots et Dernier ver debout dans lesquels une seule sainte grenade sacrée peut vous condamner ! Montez dans les rangs en punissant vos adversaires invertébrés avec vos armes favorites comme les bazookas, les fusils à pompe, les lance-moutons et de toutes nouvelles additions à votre arsenal. Personnalisez votre ver, participez à des défis et à des événements saisonniers et inventez de toutes nouvelles manières de jouer dans le labo. C'est un jeu Worms repensé.

Worms Rumble est déjà disponible en précommande sur l'eShop, avec une réduction de 25 %, abaissant son prix à 11,24 € au lieu de 14,99 € jusqu'au lancement. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées sur Amazon.