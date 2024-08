Worms Armageddon: Anniversary Edition, alléluia, les vers de guerre bientôt de retour dans nos consoles modernes

En juin dernier, la fuite de l'Epic Games Store via EpicDB a dévoilé plusieurs projets bien réels et nous en avons encore la preuve cette semaine. En effet, un certain Worms Armageddon: Anniversary Edition y figurait, ensuite apparu ce lundi du côté de Taïwan comme l'avait rapporté Gematsu. Et ça n'a pas manqué, il a été annoncé au cours de l'Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase, même si ce fut bref durant un segment ne durant que quelques secondes. Team17 et Digital Eclipse ont de leur côté partagé une véritable bande-annonce pour cet amusant jeu qui va donc faire son retour 25 ans après sa sortie initiale sur PC, puis sur PlayStation, Dreamcast, Nintendo 64 et même Game Boy.

Il ne faudra d'ailleurs pas attendre bien longtemps avant de pouvoir prendre part à de délirants massacres à coups de Sainte Grenade, Bombe banane et autres moutons explosifs, puisque Worms Armageddon: Anniversary Edition sortira le 26 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch.

Du côté des nouveautés par rapport à l'original, notons une interface repensée, la présence de plusieurs filtres, la compatibilité avec différents types d'affichages modernes et diverses options graphiques, des contrôles améliorés, un nouveau système de sauvegarde, l'ajout de Trophées ou Succès ou encore l'inclusion de fonctionnalités de jeu en ligne permettant jusqu'à six joueurs de s'amuser sur la Toile. Si les joueurs d'un même écosystème (PS4 avec PS5, Xbox Series X|S avec Xbox One) pourront jouer ensemble, il semble toutefois que ce ne fois pas le cas entre toutes les plateformes.

De plus, un musée interactif inclura des interviews encore jamais vues avec les développeurs du jeu d'origine et de cette édition anniversaire. Enfin, la version Game Boy Color (en 8 bits) de Worms Armageddon sera disponible et entièrement jouable !

Quid des joueurs PC dans tout ça ? Pour le moment Team17 n'a pas communiqué sur le sujet. Le jeu étant disponible sur les ordinateurs modernes, vendu 13,49 € chez Gamesplanet par exemple, une mise à jour serait plus que bienvenue.