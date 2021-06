E3 2021 : Legend of Mana, la cinématique d'introduction partagée

Si le Square Enix Presents spécial E3 2021 s'est surtout concentré sur quelques gros projets de l'éditeur, il a tout de même montré en coup de vent d'autres projets, la plupart sur mobiles, ainsi que Legend of Mana, la remastérisation dévoilée en début d'année. Bon, il n'y a malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent, simplement la cinématique d'introduction du jeu :

Les divers personnages principaux du jeu sont visibles au cours de ces scènes à l'esthétique et à l'animation léchées, avec même une pointe de 3D pour le visage de l'arbre. Bref, cela met dans l'ambiance et donne bien envie de lancer une partie.

L'attente ne sera plus très longue puisque Legend of Mana est attendu le 24 juin au format numérique sur PS4, Switch et PC (Steam), et coûtera 29,99 €. Des cartes PSN et eShop peuvent être achetées sur Amazon si besoin.

