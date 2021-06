E3 2021 : The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, période de sortie et trailer de gameplay aérien stupéfiant pour la suite sans titre !

C'est le projet le plus attendu de la Switch, et certainement l'un des titres les plus attendus dans tout le milieu du jeu vidéo tout court. La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild a été officialisée à l'E3 2019 par un teaser montrant Link et Zelda en pleine exploration. Depuis, Nintendo nous a rassurés sur son développement avec de courtes déclarations, mais rien de concret n'a vraiment été dit... jusqu'à aujourd'hui.

Tout le monde espérait un retour du titre au Nintendo Direct de cet E3 2021, et il a bien eu lieu ! Le titre a conclu la conférence avec une première bande-annonce de gameplay, montrant de la chute libre, de la téléportation et des mécaniques de combat approfondies pour encore plus de possibilités. Car oui, l'aventure nous emmènera désormais dans les cieux qui surplombent Hyrule ! Toujours pas de titre en vue pour cette suite, mais elle est désormais confirmée pour 2022...

