E3 2021 : Game & Watch The Legend of Zelda, trois jeux regroupés dans un accessoire nostalgique

Même si vous n'avez pas connu les Game & Watch à l'époque, ces petites consoles basiques qui ne comprenaient souvent qu'un seul jeu, vous n'avez pas pu passer à côté de la Game & Watch Super Mario Bros., un objet célébrant les 35 ans du plombier et regroupant des jeux et fonctionnalités amusantes. Eh bien, la licence The Legend of Zelda va avoir droit au même traitement.

Nintendo a dévoilé lors de son Direct de l'E3 2021 la Game & Watch The Legend of Zelda, qui inclura trois jeux anciens, à savoir le premier The Legend of Zelda, sa suite Zelda II: The Adventure of Link et le cultissime The Legend of Zelda: Link's Awakening. En plus de cela, les fans retrouveront le jeu Vermin dans une version modifiée avec Link, ainsi qu'une horloge et un minuteur interactifs, ça fait toujours plaisir.

Un accessoire pour les fans hardcore de la franchise, qui sortira en fin d'année. La date de sortie de la Game & Watch The Legend of Zelda est en effet fixée au 12 novembre 2021. La Game & Watch Super Mario Bros. est sinon vendue 39,99 € sur Amazon.