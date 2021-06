E3 2021 : Xbox Game Pass, 10 jeux Bethesda et le dernier des Yakuza ajoutés au service dès maintenant, d'autres confirmés pour 2021 et 2022 !

C'était attendu, après une salve d'ajouts plutôt mollassonne en ce début de mois de juin 2021. Microsoft a bien profité du Xbox & Bethesda Games Showcase pour annoncer de nouveaux titres dans le catalogue dès aujourd'hui, sans compter les annonces pour tous ceux qui débarqueront ces prochains mois.

When you’re fighting to clear your name, sometimes it helps to have a really big bat.



Play Yakuza: Like A Dragon and the entire mainline Yakuza series on PC, console, and cloud today | #XboxBethesda pic.twitter.com/hbioGqgcFX — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 13, 2021

Pour ce qui nous intéresse, à savoir ce dimanche 13 juin 2021, pas moins de 11 jeux sont mis à l'honneur. Il y a d'abord Yakuza: Like a Dragon, le dernier épisode de la franchise, qui vient compléter l'accessibilité à la série via le service en intégrant le catalogue sur consoles, PC et Xbox Cloud Gaming. Pour le reste, ce sont 10 jeux de Bethesda qui sont sous les feux des projecteurs, certains inédits dans le XGP, et d'autres qui s'étendent tout simplement à de nouvelles plateformes.



Vous pouvez donc retrouver Arx Fatalis, Fallout, Fallout 2 et Fallout Tactics sur PC, DOOM et RAGE sur consoles et en cloud, Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus et enfin Fallout 3 sur toutes les plateformes.

Disponible Yakuza: Like a Dragon (Cloud, Console & PC) Vous pouvez dorénavant profiter des huit jeux principaux de la saga Yakuza, de Yakuza 0 au tout dernier épisode, Yakuza: Like a Dragon ! Incarnez Ichiban Kasuga, jeune recrue des yakuzas, laissé pour mort par l’homme en qui il avait le plus confiance. Armé de votre batte légendaire, brisez les crânes dans des combats aux mécaniques issues du RPG dans Yakuza: Like a Dragon. Toujours plus de jeux cultes de Bethesda sont aujourd’hui disponibles dans le Xbox Game Pass Nous sommes ravis que Bethesda fasse désormais partie de la famille Xbox et de pouvoir ainsi vous proposer toujours plus de leurs titres cultes dans le Xbox Game Pass, dès aujourd’hui. Complétez votre collection de Fallout, entrez dans l’armure du Doom Slayer ou bien combattez des régimes oppressants. Plusieurs de ces jeux sont disponibles sur PC, console et dans le cloud, que vous soyez un guerrier du clavier ou de la manette, nous avons les jeux qu’il vous faut. Voici tous les jeux Bethesda sortis aujourd’hui dans le Xbox Game Pass : Arx Fatalis (PC) Ce jeu de rôle à la première personne d’Arkane Studios plébiscité par la critique plonge le joueur dans un voyage extraordinaire au cœur de l’univers fantastique d’Arx. Au fil de votre quête, vous explorerez des temples anciens, des villes débordantes d’activité et des mines abandonnées, vous découvrirez des artefacts légendaires et affronterez des ennemis terrifiants. Dishonored : La mort de l’Outsider (PC, Cloud & Console) Les développeurs Lyonnais maintes fois récompensés d’Arkane Studios reviennent avec Dishonored : La mort de l’Outsider, la première aventure indépendante de la célèbre série des Dishonored. Devenez un assassin surnaturel en incarnant la célèbre Billie Lurk. Retrouvez votre mentor Daud et fomentez ensemble le plus grand assassinat jamais envisagé. Doom (Cloud & Console) Des démons sans pitié, des armes d’une puissance inouïe et des mouvements rapides et fluides sont les fondations de ce jeu de tir intense à la première personne. Découvrez Doom, jeu d’action de l’année 2016 qui verra sa suite, Doom Eternal, lui succéder. Devenez le Doom Slayer et profitez d’un système de combat viscéral, qui vous pousse à toujours être aux première loges de l’action pour dévaster vos ennemis tout droit sortis de l’enfer. Fallout (PC) Le premier épisode de la saga adorée par les fans. Explorez les ruines dévastées d’une civilisation de l’âge d’or. Parlez, infiltrez-vous ou combattez pour venir à bout de mutants, gangsters et autres robots. Prenez les bonnes décisions ou vous serez peut-être le prochain héros à succomber aux terres désolées… Fallout 2 (PC) Cela fait 80 longues années que vos ancêtres ont foulé le sol de ce désert. Alors que vous êtes à la recherche du Kit de Création du Jardin d’Éden afin de sauver votre village primitif, votre route croise des radiations paralysantes, des mutants mégalomanes ainsi qu’un flot incessant de mensonges, de déceptions et de traîtrise. Fallout 3 (PC, Cloud & Console) Découvrez un monde immense, un système de combat unique, des visuels stupéfiants de réalisme, des tonnes de choix et une incroyable galerie de personnages dynamiques. Chaque minute est un combat pour la survie contre les terreurs du monde extérieur. Fallout: Tactics (PC) Dans ces temps difficiles votre confrérie est tout ce qu’il vous reste dans ce monde désolé. Votre arme sera votre amie. Vous l’utiliserez pour protéger les faibles. Vos frères vous apprendront le code de l’honneur, le respect et la guerre. Rage (Cloud & Console) Après la collision d’un astéroïde sur Terre, l’humanité tente de se reconstruire. Abrités dans des capsules de survie cryogéniques, les survivants émergent des années après l’impact sur une planète dévastée. Certains humains ont survécu dans des camps de fortune ou au sein de clans de bandits meurtriers, alors que d’épouvantables mutants rôdent dans les villes mortes. The Evil Within 2 (PC, Cloud & Console) Découvrez un survival horror viscéral qui vous poussera à explorer des lieux effroyables pour retrouver votre fille. Utilisez vos armes, tendez des pièges, soyez discret, fuyez, cachez-vous, ou combattez l’horreur avec vos maigres munitions. Replongez dans le cauchemar pour sauver votre vie et ceux qui vous sont chers. Wolfenstein II: The New Colossus (PC, Cloud & Console) Vous êtes B.J. Blazkowicz, dit “Blazko le Barjo”, résistant, fléau de l’empire nazi, et dernier espoir de l’humanité. Vous seul avez les armes et le cran pour retourner en territoire ennemi, tuer des nazis, et déclencher la seconde Révolution américaine. Prochainement dans le Xbox Game Pass Nous sommes loin d’en avoir fini ! Notre engagement reste le même : vous permettre de profiter des meilleurs jeux dès leur lancement avec vos amis et c’est le cas de nombreux titres, qui sortiront bientôt, qu’il s’agisse de nouveautés ou de jeux existants faisant leur apparition dans l’écosystème Xbox. Voici un aperçu de ce qui vous attend en 2021, pour que vous puissiez découvrir votre nouveau jeu préféré encore et encore… Disponibles cette année Microsoft Flight Simulator (Cloud, Xbox Series X|S) – 27 juillet

Hades (PC, Cloud & Console) – 21 août

Among Us (Cloud & Console) – 2021 Disponibles dès le jour de leur sortie, cette année Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, Cloud & Console) – 22 juin

The Ascent (PC, Cloud & Console) – 29 juillet

Twelve Minutes (PC, Cloud & Console) – 19 août

Psychonauts 2 (PC, Cloud & Console) – 25 août

Aragami 2 (PC, Cloud & Console)) – 17 septembre

Sable (PC, Cloud & Console) – 23 septembre

Scorn (PC, Cloud & Series X|S) – Automne 2021

Anacrusis (PC, Cloud & Console) – Automne 2021

Back 4 Blood (PC, Cloud & Console) – 12 octobre

Age of Empires IV (PC) – 28 octobre

Forza Horizon 5 (PC, Cloud & Console) – 9 novembre

Shredders (PC, Cloud & Console) – Décembre 2021

Halo Infinite (PC, Cloud & Console) – Fin 2021

Hello Neighbor 2 (PC, Cloud & Console) – 2021

The Gunk (PC, Cloud & Console) – 2021 Disponibles dès le jour de leur sortie au-delà de 2021 A Plague Tale: Outburst

Atomic Heart

Redfall

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

Contraband

Party Animals

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

Stalker 2

Starfield

The Outer Worlds 2 Mises à jour Lors du Xbox & Bethesda showcase, vous avez aussi pu découvrir de nouvelles mises à jour pour des titres déjà disponibles dans le Xbox Game Pass, découvrez ce qui vous attend dans Sea of Thieves et Grounded. Sea of Thieves: A Pirate’s Life - 22 juin La Saison 3 de Sea of Thieves commencera plus tard en juin et vous pourrez découvrir A Pirate’s Life, une histoire originale épique qui verra le Capitaine Jack Sparrow et son équipage débarquer dans l’univers du jeu pour cinq nouvelles Tall Tales. Grounded: Shroom and Doom – 30 juin La mise à jour Shroom and Doom apporte le premier terrifiant boss du jeu, des matériaux de construction liés aux champignons pour construire des châteaux et des fonctionnalités attendues depuis longtemps par la communauté, comme la possibilité de s’asseoir et, mieux encore, l’arrivée des animaux de compagnie ! Elle sera disponible le 30 juin.

Et si vous êtes intéressés, l'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate coûte toujours 12,99 € par mois.