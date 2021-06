E3 2021 : Twelve Minutes, voici la date de sortie du thriller compris dans le Game Pass avec James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe

Twelve Minutes a commencé à vraiment retenir l'attention du grand public quand il a révélé que James McAvoy, Daisy Ridley et Willem Dafoe doubleraient ses personnages principaux. Mais il faut avouer que son concept du titre de Luis Antonio a lui seul à de quoi intriguer, lui qui nous plonge dans une boucle temporelle de 12 minutes aux nombreux rebondissements dramatiques.

Curieux d'en découvrir plus ? Vous n'aurez plus à patienter très longtemps, car la date de sortie a été fixée au 19 août 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. C'est une courte et toujours aussi intrigante bande-annonce montrant forcément la caméra particulière en vue du dessus qui a livré la bonne nouvelle lors du Xbox & Bethesda Games Showcase.

Une soirée romantique en compagnie de votre femme tourne au drame lorsqu’un homme s’introduit par effraction dans votre maison, accuse votre épouse de meurtre et vous laisse pour mort. Jusqu’à ce que vous vous réveilliez, bloqué dans une boucle temporelle de 12 minutes et condamné à revivre cette terrible soirée, encore et encore. Un thriller interactif en temps réel où vous devrez vous servir des informations acquises sur l’avenir proche pour en changer l’issue et sortir de la boucle temporelle.

Le titre sera comme prévu une avant-première sur consoles, et sera intégré dans le Game Pass sous toutes ses formes, cloud gaming compris, dès son lancement.