Twelve Minutes : 3 stars hollywoodiennes au casting du jeu indé dans une boucle temporelle

Annapurna Interactive est un spécialiste des jeux originaux et sans pareil. Il va récidiver en éditant Twelve Minutes, un jeu signé Luis Antonio, directeur artistique de The Witness. Le concept est aussi simple que ravageur : notre héros est enfermé dans une boucle temporelle de 12 minutes où il doit tout faire pour empêcher un policier de surgir dans son appartement lors d'un tête-à-tête avec sa femme et l'assommer.

Au-delà de son principe et de sa mise en scène particulière en vue (vraiment) du dessus, le titre a dévoilé d'autres de ses atouts lors de la gamescom Opening Night Live. Trois acteurs hollywoodiens ultra-célèbres prêteront leurs voix aux personnages principaux : il s'agira de James McAvoy (Split, Flith), Daisy Ridley (Le Crime de l'Orient-Express, la dernière trilogie Star Wars) et même Willem Dafoe (The Lighthouse, Spider-Man). Les deux premiers donneront de la voix au jeune couple, et le dernier au mystérieux intrus.

« C’était incroyable de travailler avec ce casting merveilleux pour donner vie à Twelve Minutes. Il s’agit d’un thriller interactif à la croisée des chemins entre le cinéma et le jeu vidéo, ces acteurs et cette actrice extraordinaires sont donc parfaits pour donner vie à nos personnages complexes tout en nuances » déclare Luis Antonio, réalisateur et créateur de Twelve Minutes.

L'histoire ne dit cependant pas comment Luis Antonio a réussi à dégoter un tel casting, mais le fait qu'Annapurna Interactive soit une division de la société de production Annapurna Pictures n'y est peut-être pas pour rien. Twelve Minutes est attendu sur PC, Xbox One et désormais Xbox Series X pour 2021.