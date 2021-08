Twelve Minutes : la bande-annonce de lancement déjà dévoilée

Annoncé lors de l'E3 2019 par Annapurna Interactive, Twelve Minutes est un jeu développé par Luis Antonio pour le moins intriguant, entre expérience narrative et cinématographique. Une vraie curiosité vidéoludique qui débarque cette semaine sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S avec une bande-annonce de lancement :

Twelve Minutes démarre bien, un homme rentre chez lui et passe le début de soirée avec sa femme, mais un policier fait irruption chez lui et la tue. Il se réveille 12 minutes plus tôt, avant le retour à son domicile, et doit désormais comprendre comment briser cette boucle temporelle. Cerise sur le gâteau, les personnages sont doublés par trois stars du cinéma hollywoodien, à savoir James McAvoy (Split, X-Men), Daisy Ridley (Star Wars) et Willem Dafoe (Spider-Man, The Lighthouse).

Encore un peu de patience, la date de sortie de Twelve Minutes est fixée au 19 août 2021 sur PC via Steam, Xbox One et Xbox Series X|S. Il sera inclus dans le Xbox Game Pass dès son lancement, vous pouvez vous abonner à 29,99 € par trimestre via Amazon.