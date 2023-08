Fort Solis : nouvelle bande-annonce sous tension et 14 minutes de gameplay pour le jeu d'horreur sur Mars

Fallen Leaf et Dear Villagers lanceront ce mois-ci Fort Solis, un jeu d'horreur dans une station martienne inspiré de Dead Space, Firewatch, Until Dawn ou encore du film Moon, avec un casting prestigieux. Nous retrouverons en effet Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2) dans le rôle principal de Jack Leary, aux côtés de Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding) et Julia Brown (The Last Kingdom, World on Fire).

Aujourd'hui, les développeurs dévoilent une nouvelle bande-annonce de Fort Solis, mettant notamment en avant le moteur de jeu Unreal Engine 5. L'immersion sera totale, car en plus des graphismes à la pointe de la technologie, le titre ne proposera pas de temps de chargement, de changements de caméra ou même d'ATH. Une expérience narrative qui pourra se savourer en une seule longue session, ou comme une série avec ses quatre chapitres. Le scénario suivra pour rappel Jack Leary, répondant à un signal de détresse dans la station Fort Solis, en pleine tempête de sable martien. Si vous voulez en voir davantage, IGN a également partagé 14 minutes de gameplay, à découvrir juste ici :

La date de sortie de Fort Solis est fixée au 22 août 2023 sur PC et PlayStation 5, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.