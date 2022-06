Fort Solis : un nouveau jeu d'aventure narratif dans l'espace inspiré par Dead Space et Moon

Cela ne manquait pas de jeux de science-fiction, ce soir aux Summer Game Awards. Les amateurs du genre ont surement apprécié la révélation de Fort Solis, un jeu d'aventure en solo à la troisième personne développé par les nouveaux studios de Fallen Leaf et Black Drakkar Games.

Il nous fera incarner l'ingénieur Jack Leary, qui va se réveiller de sa nuit dans une base martienne au retentissement d'une alarme de routine, et qui va commencer à paniquer quand il s'aperçoit que ses camarades ont disparu. Cet évènement anodin va entraîner une sombre aventure sur la nature même de l'origine du Fort Solis, un mystère qui se désépaissira au fur et à mesure du retour de notre équipage. L'expérience narrative se voudra très immersive, avec différents embranchements narratifs et des choix ayant une influence sur l'histoire, et surtout un casting vocal mené par les expérimentés Troy Baker, Roger Clark et Julia Brown.

Les deux premiers ont d'ailleurs décrit sur scène le concept comme un mélange entre Dead Space et Moon, deux belles références en termes de thriller et mystères spatiaux. Il nous tarde déjà de percer les secrets de ce Fort Solis, pour le moment seulement prévu sur PC via Steam.