Fort Solis : une édition physique limitée annoncée pour le jeu d'horreur et de science-fiction

Dans quelques jours, les développeurs Fallen Leaf et Black Drakkar Games, et l'éditeur Dear Villagers lanceront Fort Solis, un jeu d'aventure et d'horreur à la troisième personne qui nous emmènera dans une installation minière isolée sur Mars, alors que l'équipage a mystérieusement disparu.

Un titre attendu par les amateurs du genre, avec les voix de Roger Clark (Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2), Troy Baker (The Last of Us, Death Stranding) et Julia Brown (The Last Kingdom, World on Fire), qui va avoir droit à une version physique. Les studios se sont associés à Meridiem Games et Microids Distribution France afin d'éditer et distribuer une édition limitée de Fort Solis, sur PlayStation 5 uniquement. Comme le montre le visuel ci-dessus, cette édition inclura une boîte 3D spéciale et une carte postale exclusive à effet métallique, en plus du jeu dont voici une présentation :

L'histoire commence avec l'ingénieur Jack Leary répondant à un signal de détresse en provenance de l'installation minière voisine de Mars, Fort Solis, située au cœur du désert désolé de la planète rouge. Confronté aux avertissements imminents de tempête de sable, Jack s'aventure à l'intérieur pour établir un contact avec l'équipage, mais se retrouve seul et la base semble abandonnée. À mesure que la nuit tombe, les événements s'intensifient, deviennent hors de contrôle et le mystère du sort de l'équipage commence à se dévoiler. Les tempêtes arrivent, limitant la possibilité d'évasion de Jack alors qu'il essaie de tenir bon jusqu'à l'arrivée du jour. Un récit immersif Fort Solis vise à offrir une expérience fidèle qui plonge pleinement le joueur dans l'univers du jeu et sa longue nuit. Avec les voix de Roger Clark, Troy Baker et Julia Brown, Fort Solis cherche à transmettre des émotions, la peur, l'empathie et bien plus encore à chaque chapitre. En soutien à la narration principale, des éléments additionnels de l'histoire sont présents, tels que des journaux audios, des images de surveillance, des événements du passé et du présent, ou encore des enregistrements vidéo du personnel, détaillant les événements avant et peut-être même après cette nuit où l'alarme s'est déclenchée à Fort Solis... L'exploration de Fort Solis Le squelette de Fort Solis est construit au-dessus et en dessous du sol. La base comprend une grande variété de lieux, chacun avec ses niveaux en surface et souterrains propres. Les joueurs peuvent explorer l'extérieur isolé qui endure les tempêtes, les tunnels de service sinistres dépourvus de lumière, ou les différents départements qui contribuent au fonctionnement quotidien de Fort Solis, tels que l'Ingénierie, la Médecine et les Communications. À mesure que l'histoire se développe, il est possible de revisiter facilement les lieux pour obtenir du contexte supplémentaire servant de toile de fond au destin qui attend Jack à chaque heure qui passe.

La date de sortie de Fort Solis est fixée au 22 août 2023 sur PC et PS5, mais il faudra attendre jusqu'au 6 octobre 2023 pour mettre les mains sur cette édition physique limitée, sur PlayStation 5 uniquement. Vous pourrez le précommander très prochainement à la Fnac.

