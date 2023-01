Fort Solis : période de sortie, images et éditeur pour le jeu d'horreur spatial

Il n'y a pas que The Callisto Protocol et Dead Space qui veulent nous faire trembler dans l'espace, Fort Solis compte lui aussi s'inviter à la fête. Le titre de Fallen Leaf et Black Drakkar Games avait été dévoilé l'été dernier, promettant une aventure horrifique scénarisée dans une station martienne.

Aujourd'hui, le titre refait parler de lui, grâce à Dear Villagers. L'éditeur français va en effet s'occuper de Fort Solis et le distribuer à l'été 2023 sur PC. Le titre mettra pour rappel en scène Jack Leary (Roger Clark), un ingénieur qui se réveille seul sur une base minière isolée de Mars. Il faudra explorer la station et chercher des indices pour découvrir ce qui s'est passé et pourquoi les autres habitants ont disparu. Au casting, nous retrouverons aussi Troy Baker, qui incarnera Wyatt Taylor, ainsi que Julia Brown. James Tinsdale, directeur du jeu chez Fallen Leaf, commente :

Nous sommes tous des fans de science-fiction et d'horreur. Avec Fort Solis, nous voulions créer une histoire classique de science-fiction pleine de suspense que les joueurs peuvent découvrir à leur propre rythme. L'immersion a été pour nous le facteur clé. Nous sommes très fiers du travail fourni par notre équipe et nos collaborateurs pour donner vie à Fort Solis. C'est un jeu entièrement fait maison et nous avons hâte que tout le monde puisse le découvrir à sa sortie cette année.

Guillaume Jamet, responsable de la publication chez Dear Villagers, rajoute :

Dear Villagers souhaite proposer de nouvelles expériences engageantes aux utilisateurs et Fort Solis incarne ce désir. Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec Fallen Leaf. Fort Solis offre un mélange unique entre aventure narrative, exploration ouverte, interaction immersive et atmosphère angoissante. Nous adorons cette idée et sommes persuadés que ce sera votre cas aussi !

En attendant la sortie de Fort Solis cet été sur ordinateurs, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page et les autres jeux édités par Dear Villagers sur Gamesplanet.