The Last of Us : une nouvelle bande-annonce émotionnelle et sous tension pour la série live-action de HBO

Pedro Pascal était évidemment présent à la CCXP 2022 du côté de The Mandalorian, mais ce n'est pas tout. L'acteur incarnant Joel avait aussi rendez-vous avec les fans brésiliens de The Last of Us lors d'un panel dédié à la future série de HBO, bien accompagné par Bella Ramsey, Merle Dandridge et Gabriel Luna - qui incarnent respectivement Ellie, Marlene et Tommy -, sans oublier le co-président de Naughty Dog Neil, Druckmann, et le scénariste Craig Mazin. Forcément, tout ce beau monde n'était pas que pour parler et une bande-annonce inédite du projet a donc été diffusée, à apprécier ci-dessous.

Si vous aviez apprécié le teaser de septembre, vous devriez être comblés par ce nouvel aperçu qui en dit un peu plus au sujet du scénario, Joel devant escorter Ellie, qui est immunisée contre l'infection au cordyceps. Leur périple vers l'ouest ne sera évidemment pas de tout repos, qu'il s'agisse de survivants ou des infectés. En plus des Claqueurs, un Colosse fait son apparition à la toute fin, ne présageant rien de bon. Et histoire de brosser les fans dans le sens du poil, la chanson Take on Me retentit.

L'attente sera de courte durée avant de découvrir les épisodes de la série The Last of Us sur HBO Max dès le 15 janvier 2023. Reste à savoir de quelle manière nous pourrons en profiter en France le plus rapidement possible de manière légale... Vous pouvez vous procurer The Last of Us Part 1 à 79,99 € à la Fnac, ou simplement la version remastérisée pour PS4 à 19,99 €.

