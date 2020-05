The Last of Us Part II : Ellie cède à la violence dans une nouvelle bande-annonce qui laisse de marbre

Depuis le début de semaine, The Last of Us Part II est gold, comme l'a révélé Neil Druckmann. La communication autour du jeu de Naughty Dog s'accélère désormais avec la diffusion d'une nouvelle bande-annonce, pour laquelle nous avions rendez-vous ce mercredi à 16h00. Alors, y a-t-il de quoi être excité ?

Bande-annonce en VF

Ce trailer ressasse tout d'abord le passé avec des passages où Joel devait protéger Ellie dans The Last of Us, mais bien des années se sont écoulées depuis. La jeune femme sait désormais lutter seule pour sa survie, la violence étant bien mise en avant durant ces quelques instants choisis par le studio. Plus sombre, plus viscérale, cette deuxième partie ne sera clairement pas à mettre entre toutes les mains et divisera sans doute le public. Côté scénario, voici ce qu'en dit PlayStation :

Après qu'un évènement vicieux et violent vient bouleverser la vie plus ou moins paisible qu'Ellie avait trouvé à Jackson, elle part à la recherche des responsables pour se venger. Alors qu'elle les pourchasse un à un, elle devra affronter les conséquences physiques et émotionnelles de ses actions. Cinq ans plus tard... Après un voyage mortel à travers des États-Unis post-pandémie, Ellie et Joel s’installent dans le Wyoming. La vie dans une communauté prospère leur apporte une certaine stabilité, malgré la menace que représentent les infectés et les survivants désespérés. Quand un violent incident vient troubler cette paix, Ellie entame une longue et implacable quête de justice. Alors qu’elle traque les responsables, elle se trouve confrontée aux répercussions physiques et émotionnelles dévastatrices de ses actes. Découvrez une histoire pleine d’émotions au cours de laquelle vos idées du bien et du mal seront mises à l’épreuve.

Aventurez-vous dans un monde aussi dangereux que magnifique, traversez des montagnes paisibles et explorez des ruines envahies par la végétation.

Vivez une expérience de gameplay mêlant action et survie, combats rapprochés intenses, déplacements fluides et furtivité dynamique.

Bande-annonce en VO

Allez, encore un peu de patience, The Last of Us Part II arrivera en exclusivité sur PS4 le 19 juin prochain, de quoi vous laisser le temps de faire de la place sur le disque dur pour l'installer.