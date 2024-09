The Last of Us : Abby se dévoile enfin dans une nouvelle bande-annonce pour la Saison 2

À l'occasion du The Last of Us Day hier, Naughty Dog a rajouté The Last of Us Part I dans le Catalogue des Jeux accessible aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, mais HBO a également diffusé une nouvelle bande-annonce de la Saison 2 de sa série live action. Une vidéo à découvrir juste ici :

La bande-annonce est bien plus horrifique que les précédentes, même si nous retrouvons Joel (Pedro Pascal) torturé par ce qu'il a fait à Ellie (Bella Ramsez) à la fin de la Saison 1, écoutant les conseils d'une psychologue jouée par Catherine O'Hara. Plusieurs personnages de The Last of Us Part II montrent enfin le bout de leur nez en vidéo, que ce soit Jesse (Young Mazino), Dina (Isabela Merced), Isaac (Jeffrey Wright), mais également Abby. Ce personnage central sera pour rappel incarné par Kaitlyn Dever, il ne faudra visiblement pas s'attendre à la Abby musclée qui a tant fait couler d'encre virtuelle sur la Toile, mais une jeune Abby, comme celle présente dans les jeux au travers de flash-backs.

Malheureusement, toujours pas de date de sortie précise, la Saison 2 de The Last of Us est attendue en 2025 sur Max, la plateforme de vidéos en streaming de HBO. D'ici là, vous pouvez retrouver la Saison 1 en Blu-ray à 21,90 € sur Amazon.

Lire aussi : The Last of Us : moins d'épisodes, déjà des Saisons 3 et 4 évoquées, les créateurs dévoilent un tas d'infos