PlayStation Plus : deux jeux classiques et un blockbuster phare de Naughty Dog bientôt ajoutés aux formules Extra et Premium

Cette nuit, à l'occasion du State of Play, nous avons découvert le programme des jeux qui vont être offerts à tous les abonnés au PlayStation Plus en octobre. En plus de ça, trois titres destinés aux formules supérieures ont rapidement été mis en avant. Pour commencer, le Catalogue des Classiques réservé aux membres Premium accueillera d'ici la fin de l'année ce bon vieux Dino Crisis de Capcom, ainsi que Legacy of Kain: Blood Omen de Crystal Dynamics. Avec l'annonce de Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, c'est évidemment une bonne manière de surfer sur le retour de la licence.

L'autre gros morceau, c'est l'arrivée dans le Catalogue des Jeux accessible aussi bien aux membres Extra que Premium de The Last of Us Part I et ce dès demain, jeudi 26 septembre 2024. Non, Sony Interactive Entertainment n'est pas généreux sans raison, puisqu'il s'agit d'une manière de célébrer la journée dédiée à la licence, auparavant nommée Outbreak Day.

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

