SPOILERS sur The Last of Us Part II : la doubleuse d'Abby menacée de mort par des joueurs

Vous avez vu la balise SPOILERS, vous connaissez donc la chanson, si vous continuez de scroller, vous allez tomber sur des éléments gâchant l'intrigue de The Last of Us Part II. Mais pour résumer sans spoiler, des internautes ont envoyé des messages de mort à Laura Bailey, doubleuse d'un personnage majeur du jeu de Naughty Dog. Ce qui n'est pas très malin... Maintenant, place au divulgâchage.

Laura Bailey prête donc sa voix à Abby Anderson, un personnage majeur de The Last of Us Part II qui apparaît très tôt dans l'aventure et qui nous montre ses « talents » de golfeuse en explosant la tête de Joel. La scène avait fuité sur la Toile depuis plusieurs mois, Neil Druckmann était même revenu sur cette affaire il y a quelques jours, mais les fans ont du mal à avaler la pilule. Joel, héros du premier volet, est un personnage très apprécié des joueurs de la franchise, alors le voir disparaître, c'est évidemment un pincement au cœur, mais c'est un choix scénaristique de Naughty Dog. Concernant Abby, c'est une membre de la WLF évidemment opposée à Ellie et qui castagne ses ennemis sans vergognes, un personnage clivant parmi les joueurs. Certains vont cependant très loin, trop loin, et ont envoyé des menaces de mort à Laura Bailey via les réseaux sociaux, avec des propos très violents qui concerne même la famille de la comédienne. Des internautes qui ont visiblement du mal à faire la différence avec la Toile et la réalité, et surtout entre les choix d'écriture d'un studio et le travail de doublage d'une comédienne... Laura Bailey indique quand même qu'elle reçoit également des messages bien plus positifs de la part des joueurs qui ont apprécié son travail sur le personnage d'Abby, « pour équilibrer le tout ».

Man. I try to only post positive stuff on here... but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers.



Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

Laura Bailey n'est pourtant pas une débutante dans le milieu du doublage anglophone, elle prête sa voix à Lust dans FullMetal Alchemist, à Trunks enfant dans Dragon Ball Z, à Serah dans Final Fantasy XIII et XIII-2, à Jaina Portvaillant depuis World of Warcraft : La Colère du Roi Liche, à Kait Diaz dans Gears 5, à Helena Harper dans Resident Evil 6 ou encore à Marie Jane dans Spider-Man. Une carrière monstrueuse, mais cette affaire est (heureusement) inédite pour elle, une partie des fans de The Last of Us Part II a visiblement une dent contre le jeu, le personnage d'Abby, son travail et celui de Naughty Dog ! Pour information, en version française, c'est Audrey Sourdive qui double Abby, sa voix vous est familière si vous avez joué à Assassin's Creed Odyssey avec Kassandra.

