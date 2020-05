The Last of Us Part II : les créateurs reviennent sur l'histoire du jeu, sans spoilers, à travers une première vidéo Inside

La communication autour de The Last of Us Part II est définitivement lancée jusqu'à son lancement le 19 juin prochain. Après une bande-annonce où Ellie et la violence ne faisaient plus qu'un, c'est à travers une série de vidéos de type making of que Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment vont nous faire patienter.

Le premier numéro est dès à présent en ligne, uniquement en anglais en attendant la version sous-titrée en français d'ici quelques jours, et fait donc la part belle à l'histoire de The Last of Us Part II. Vous avez déjà pu le voir ou le comprendre, la violence psychologique et ses conséquences serviront de thème clé, comme nous le rappelle Neil Druckmann, directeur du jeu. Ce dernier, ainsi qu'Anthony Newman, Halley Gross et Kurt Margenau évoquent ensuite la raison pour laquelle avoir fait une suite à The Last of Us, qui se suffisait pourtant à lui-même, avec le fait d'avoir voulu rendre honneur aux personnages de Joel et Ellie, tout en développant ou créant certaines relations qualifiées d'intimes. Cela passera notamment à travers la ville de Jackson, une communauté tranquille où nos deux héros ont trouvé leur place.

Sauf que rien ne va durer et un évènement violent va survenir, ayant pour conséquence qu'Ellie cherchera à exercer des représailles... Son voyage l'entraînera par la suite à Seattle, en plein milieu d'affrontements entre groupes humains. Pour le reste, nous verrons le moment venu manette en mains. Les prochains rendez-vous sont déjà fixés chaque mercredi pour en découvrir davantage avec à chaque fois des interviews des membres de l'équipe ayant travaillé depuis 6 ans sur cette suite.

20 mai - Le gameplay

27 mai - Les détails

3 juin - L'univers

Nous partagerons évidemment les vidéos à chaque fois pour que vous ne manquiez rien.

