SPOILERS sur The Last of Us Part II : « l'un des pires jours de ma vie », Neil Druckmann revient sur les leaks

Attention, cet article contient des spoilers de The Last of Us Part II. Si vous n'avez pas encore lancé le jeu, évitez de lire la suite, elle dévoile quelques éléments majeurs de l'intrigue qui surviennent au début de l'aventure, mais également après une dizaine d'heures de jeu. Vous voilà prévenus, maintenant, place aux déclarations de Neil Druckmann.

Le directeur du jeu est en effet revenu, lors d'un podcast chez Kinda Funny, sur les leaks qui sont survenus dès le mois d'avril. Des internautes externes à Naughty Dog et Sony ont réussi à mettre la main sur des séquences du jeu particulièrement importantes, dévoilant notamment aux moins chanceux sur la Toile la mort d'un personnage majeur. Et bien évidemment, Neil Druckmann était dévasté lorsque les images ont tourné sur Internet :

Ce qui a été vraiment difficile, c'est quand les fuites se sont produites et vous voyez que cette scène est sortie. L'amour que les gens ont pour ce personnage, et c'est tout ce qu'ils ont, ça et le fait que vous incarnez ensuite la personne qui les a tués. Et ils pètent un câble. C'est compréhensible. Ensuite, nous devions rester assis là pendant deux mois en nous disant : « Il y a plus que ça, mais nous ne pouvons rien dire pour le moment ». Ils vivent juste avec cette frustration et cette colère. C'était dur. C'était vraiment dur.

Ce fut l'un des pires jours de ma vie lorsque la fuite s'est produite. Je l'ai vu arriver en temps réel. Je l'ai vu quand c'est arrivé sur YouTube. Nous paniquions tous, en leur demandant de retirer la vidéo. Mais, il y a un décalage, il faut donc environ une heure pour le retirer. Il y avait peut-être mille vues quand tout a été retiré. Ensuite, vous vous asseyez simplement là et votre putain de cœur brûle, et vous vous dites : « C'est là, il ne reste qu'un certain temps avant que ça explose ». Quelques heures plus tard, c'était partout, et vous commencez à avoir de la haine sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, et cela se transforme bientôt en menaces de mort, en remarques antisémites et en folie, des choses que je n'aurais jamais pu prévoir. Je savais que les gens se fâcheraient contre la mort d'un personnage qu'ils aiment. Je n'ai jamais pensé que cela atteindrait ce genre de haine ? Je ne sais même pas comment le décrire. Frustrant.

La chose qui était difficile à voir, c'est que les gens ont en quelque sorte campé sur leurs positions et sont restés dans l'optique de « Je déteste déjà ce jeu, aucun contexte ne va changer ça pour moi ». À un moment donné, cela a pris quelques jours, vous réalisez que le pire s'est produit. La pire façon de présenter le jeu est arrivée - notre pire peur. Parce que nous avions tant fait pour essayer de protéger cette histoire.