The Last of Us : HBO officialise la période de sortie de la saison 2

En janvier 2023, les spectateurs découvraient le premier épisode de la série live-action de The Last of Us par HBO, mettant en scène Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles de Joel et Ellie. Après seulement deux épisodes, Sony et HBO avaient officialisé une deuxième saison, qui se fait toujours attendre.

La grève des scénaristes et acteurs à Hollywood a évidemment contrarié les plans des producteurs, mais maintenant que les tournages reprennent, eh bien l'équipe devra attendre Pedro Pascal, occupé sur les plateaux de Gladiator 2, The Mandalorian et possiblement Les Quatre Fantastiques. Le tournage débutera donc en février 2024 pour s'étendre jusqu'au mois de septembre prochain, les fans ne comptaient plus trop sur une diffusion de la saison 2 de The Last of Us l'année prochaine.

C'est désormais officiel, la saison 2 de The Last of Us sera diffusée en 2025 sur Max, la plateforme de HBO, ainsi que sur le Pass Warner (accessible via Amazon Prime Video, à 6,99 € ou 69,90 € par an) chez nous. HBO a confirmé la nouvelle au travers d'une bande-annonce pour ses futurs programmes en 2024 (True Detective: Night Country, House of the Dragon, The Franchise, The Penguin, etc) mais aussi en 2025, avec donc The Last of Us.

Les fans n'ont donc plus qu'à patienter encore plus d'un an pour retrouver les aventures de Joel et Ellie au milieu des infectés. Heureusement, The Last of Us Part II Remastered arrive en tout début d'année prochaine.