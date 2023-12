The Last of Us : Pedro Pascal fait capoter le tournage de la saison 2

La saison 1 de la série The Last of Us en live-action aura fait le bonheur des fans du jeu vidéo et des spectateurs étrangers au monde vidéoludique, tout le monde attend donc avec impatience l'arrivée de la saison 2 sur HBO. Le tournage avait été retardé de plusieurs mois suite à la grève des scénaristes et acteurs, mais il devait reprendre le 7 janvier prochain à Vancouver.

Cependant, d'après la Directors Guild of Canada, le début du tournage de la saison 2 de The Last of Us est encore repoussé, la faute à l'un des acteurs principaux. Pedro Pascal, qui incarne Joel Miller, a en effet un planning très chargé, il doit reprendre le tournage de Gladiator 2 de Ridley Scott et il serait également à l'affiche du reboot des Quatre Fantastiques, incarnant Reed Richards, même si le casting n'a pas encore été confirmé officiellement.

Quoi qu'il en soit, à cause du programme chargé de Pedro Pascal, le début du tournage de la saison 2 de The Last of Us a été repoussé au 20 février 2024, pour se terminer le 9 septembre prochain. En clair, pas de nouveaux épisodes à se mettre sous la dent avant 2025. Nous retrouverons évidemment Joel et Ellie, mais également Abby, qui pourrait être incarné par Shannon Berry.

En attendant de découvrir la saison 2 de The Last of Us sur HBO et dans le Pass Warner en France, vous pouvez retrouver la première saison de la série live en Blu-Ray à partir de 29,28 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.