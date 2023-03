The Last of Us : la saison 1 bat des records sur HBO, la saison 3 presque déjà confirmée

La série The Last of Us était attendue au tournant par les fans de jeux vidéo, mais personne n'aurait pu prédire qu'il s'agirait du feuilleton dont tout le monde parle en ce début d'année 2023. Elle avait réalisé un départ canon dès son démarrage le 15 janvier, et alors que le dernier épisode de la saison 1 a été diffusé ce week-end, HBO a fait le point sur l'évolution de son succès.

Le nombre de spectateurs sur HBO et HBO Max lors de la première soirée de diffusion n'a quasiment jamais cessé de croître, passant de 4,17 à 8,2 millions du 1er au 9e épisode, rien qu'aux USA. Un très joli score, surtout que le dernier épisode était diffusé en même temps que la 95e cérémonie des Oscars, mais pour information, c'est en deçà du final de la saison 1 de House of the Dragon et ses 9,3 millions de spectateurs, et à mille lieues du final de Game of Thrones qui a réuni 19,3 millions de personnes en direct rien qu'outre-Atlantique.

Mais l'engouement ne s'est pas arrêté au visionnage lors de la première soirée, car les six premiers épisodes totalisent actuellement une moyenne de 30,4 millions de visionnages aux États-Unis, et le premier a dépassé les 40 millions de vues. En Europe et en Amérique latine, dans les territoires où HBO Max, The Last of Us est tout simplement la série du diffuseur la plus visionnée de l'histoire, devant House of the Dragon.

Maintenant, place à l'attente et au tournage de la saison 2, dont la production a d'ores et déjà été confirmée. D'ailleurs, la série ne devrait pas s'arrêter là, car Craig Mazin et Neil Druckmann ont confirmé à GQ qu'ils souhaitaient raconter l'histoire de The Last of Us: Part II à travers plus d'une saison. Si le succès est encore au rendez-vous, ce dont il est difficile de douter, il devrait donc au moins y avoir une saison 3.



Les gens spéculent également sur la façon dont la saison 2 englobera un jeu aussi important. La prochaine saison couvrira-t-elle tout le cours du deuxième jeu ? Mazin : [secoue la tête] Non. Pas question.

Druckmann : Cela représentera plus d’une saison. Pouvez-vous nous dire si ce sera deux ou trois saisons ? Mazin : Vous avez noté à juste titre que nous ne dirons pas combien. Mais plus d’une est factuellement correct. [Rires].

La série The Last of Us est diffusée en France sur Amazon Prime Video, service auquel vous pouvez vous abonner pour 6,99 € par mois ou 69,99 € par an.

