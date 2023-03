Amazon Prime Video : le prix et la date d'arrivée du Pass Warner en France précisés, voici ce à quoi il donnera accès

Alors que Warner Bros. Discovery veut lancer HBO Max en Europe en 2024 et que le contrat liant la chaîne privée à OCS s'est terminé en début d'année, il n'est plus vraiment possible de regarder ce catalogue légalement en France. Plus pour longtemps, car après s'être positionné pour proposer un Pass Warner donnant accès à une bonne partie des contenus vidéo à la demande et en direct de l'entreprise, Amazon Prime Video détaille ses plans.

Le Pass Warner arrivera donc le 16 mars 2023 en France, coûtera 9,99 € par mois sans engagement et sera exclusivement accessible si vous possédez déjà un abonnement Amazon Prime (à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an). Il donnera accès au catalogue à la demande HBO et à 12 chaînes au total : le contenu en VOD de Warner TV et Adult Swim + Toonami sera disponible au lancement, tandis que les chaînes en direct Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2, CNN, TCM Cinema, Discovery Science, Investigation Discovery, Cartoon Network, Cartoonito et Boomerang seront déployées progressivement jusqu’au 3 avril.

Le prix supérieur à l'abonnement Prime de base peut refroidir, mais il faudra bien s'en acquitter pour regarder légalement et jusqu'en 4K des séries et films de la trempe de Game of Thrones, House of the Dragon, Euphoria, Rick et Morty et bien d'autres. Si le contenu HBO est bien exclusif au Pass Warner, il est pour information possible de s'abonner séparément à plusieurs des chaînes du bouquet pour à chaque fois quelques euros, le tarif groupé reste donc intéressant si vous voulez profiter de l'ensemble des programmes.

Si ce Pass Warner vous rend curieux, un essai gratuit de 30 jours est accessible jusqu'au 3 avril 2023 pour tous les abonnés Prime.

