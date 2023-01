The Last of Us : Amazon Prime Video diffusera la série, un Pass Warner payant annoncé

Les fans de The Last of Us attendent avec impatience l'arrivée de la série live-action de HBO, mais dans l'Hexagone, il y avait encore des inquiétudes. Pour rappel, HBO Max diffusera outre-Atlantique The Last of Us à partir du 15 janvier prochain, mais l'accord en France entre HBO et le diffuseur OCS s'est terminé en tout début d'année.

Alors, qui va reprendre le flambeau en attendant l'arrivée de HBO Max en France, en 2024 ? Eh bien, Amazon Prime Video ! La plateforme de SVoD du géant américain diffuse déjà la série Peacemaker, spin-off de The Suicide Squad, et c'est sur Prime Video qu'il faudra se rendre pour découvrir The Last of Us, à partir du 16 janvier et sans coût additionnel. Une bonne nouvelle pour tous les fans qui sont déjà abonnés à la plateforme, sinon, Amazon Prime coûte pour rappel 69,90 € par an avec Prime Video, Prime Gaming (Twitch), la livraison gratuite et d'autres avantages.

Par ailleurs, Warner Bros. profite de l'occasion pour annoncer un partenariat en bonne et due forme avec Prime Video pour diffuser tout son catalogue, dans l'attente de HBO Max en France. Le Pass Warner sera cependant payant, rajoutant tout HBO et 12 chaînes de Warner Bros. Discovery. Nous pourrons donc profiter de True Detective: Night Country, Game of Thrones, Les Sopranos, The Wire, Chernobyl, Rick et Morty ou encore d'Eurosport 1 et 2. Le prix et la date de lancement de ce Pass Warner n'ont cependant pas encore été communiqués.

