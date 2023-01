The Last of Us : la série HBO séduit déjà les critiques avant sa sortie

La série The Last of Us produite par Craig Mazin et PlayStation Productions pour HBO sera diffusée à partir de ce dimanche 15 janvier 2023 sur la chaîne payante étasunienne. En France, alors que le partenaire historique de Home Box Office qu'est OCS vient de mettre fin à son contrat, nous ne savons toujours pas comment il sera possible de regarder légalement le feuilleton.

C'est dans ce contexte que beaucoup de journalistes étasuniens ont pu visionner et critiquer les 9 épisodes de la première saison, qui retrace les évènements du premier jeu The Last of Us. Et presque tout le monde a été convaincu, et pas qu'un peu : la série affiche un score de 84/100 sur Metacritic et 97 % d'évaluations positives sur Rotten Tomatoes.

Les critiques s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'un projet qui réussit à être fidèle à son histoire d'origine tout en lui apportant les quelques changements nécessaires pour en faire une série qui plaira aux fans comme aux néophytes. Les personnages forts prennent beaucoup de place dans des intrigues passionnantes, où certains auraient aimé voir davantage d'infectés. Mais il s'agit selon plusieurs avis de l'une voire de la meilleure adaptation de jeu vidéo, rien que cela.

