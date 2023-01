The Last of Us : un nouveau concept art impressionnant pour le projet multijoueur, un point sur les ventes de la série

The Last of Us ne fêtera ses 10 ans que cette année, en juin, et pourtant, il a déjà eu droit à son remake avec The Last of Us Part I sur PS5 (disponible à partir de 61,49 € sur Amazon.fr). Entre le portage PC de ce dernier prévu pour mars et l'imminente série HBO, cette année anniversaire sera tout de même riche pour les fans.

Mais un autre projet va aussi faire parler de lui dans les mois à venir. Naughty Dog avait en effet confirmé qu'un stand-alone multijoueur était prévu pour 2023, premier concept art à l'appui. Il continue à nous teaser avec une seconde illustration officielle montrant cette fois deux personnages dans une région désolée, surmontée par un immense ferry que nous espérons déjà pouvoir explorer à plusieurs. Il précise que le projet sera présenté dans les mois à venir (logique) et que ce sont les développeurs Vinit Agarwal, Joe Pettinati et Anthony Newman qui mènent la barque.



Nous attendons avec impatience le 10e anniversaire de The Last of Us en juin, et nous sommes ravis de partager plus avec vous sur l’avenir de cette franchise. Nous aurons quelques surprises amusantes pour vous en cours de route, mais plus tard cette année, nous commencerons à vous offrir quelques détails sur notre ambitieux jeu multijoueur The Last of Us. Avec une équipe dirigée par Vinit Agarwal, Joe Pettinati et Anthony Newman, le projet s’annonce comme une nouvelle expérience pour notre studio, mais enracinée dans la passion de Naughty Dog pour offrir des histoires, des personnages et un gameplay incroyables. Nous avons d’abord partagé un concept art du projet avec vous l’année dernière, et nous espérons que cette nouvelle illustration ci-dessous vous enthousiasmera davantage pour ce sur quoi notre équipe travaille.

Il est sinon dit que la saga The Last of Us s'est vendue à 37 millions d'exemplaires en date de décembre 2022, que les spécificités de la version PC de The Last of Us Part I seront présentées à l'approche de sa sortie et que des making of de la série seront dévoilés en parallèle de sa diffusion pour mieux nous permettre d'apprécier son processus créatif. Un beau programme en somme.