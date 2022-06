The Last of Us : premières images officielles du jeu multijoueur de 2023 et de la série HBO

Avant de révéler officiellement The Last of Us: Part I, Neil Druckmann est monté sur la scène du Summer Game Fest pour faire quelques annonces alléchantes. Il en a dévoilé davantage sur le projet multijoueur autour de la franchise, et la série télévisée à venir d'ici quelques mois sur HBO.

Pour ce qui est de l'expérience en ligne, illustrée par un concept art, elle est décrite comme « la plus grosse » de l'histoire du studio, rien que ça. Elle se déroule dans une partie inexplorée des États-Unis, et mettra en scène une histoire originale autour d'un casting de personnages inédits. Les informations sont encore maigres, mais le jeu est officiellement prévu pour 2023.

Du côté de la série, les vraies annonces arriveront « très prochainement », mais une première image officielle de Bella Ramsey et Pedro Pascal dans les costumes de Joel et Ellie a été présentée. Neil Druckmann a aussi confirmé qu'il avait eu la chance de réaliser un des épisodes, et que les doubleurs des héros dans les jeux Troy Baker et Ashley Johnson auraient un rôle (ou simple cameo ?) dans la série. Pas de date de sortie en vue, mais le dernier jour de tournage étant demain, les choses devraient s'enchaîner relativement rapidement. 2023 sera visiblement riche en sensations pour les amoureux de la franchise.



