The Last of Us : une sortie en 2022 pour la série ? HBO fait tomber le couperet

Le tournage de la série The Last of Us a débuté en 2021, avec un casting qui s'est étoffé au fil des mois. Nick Offerman et Storm Reid ont d'ailleurs encore récemment rejoint le casting, et pour cause : la production est encore en cours au Canada. Alors si certains espéraient une diffusion des premiers épisodes d'ici la fin 2022 sur HBO, il va falloir mettre vos attentes au placard.

Dans le cadre d'une interview avec Deadline, le Chief Content Officer de la chaîne privée Casey Bloys a affirmé que la série TLOU ne serait pas disponible en 2022 et vise actuellement une arrivée en 2023.

Ce ne sera pas diffusé en 2022 – ils tournent toujours au Canada. J'imagine que vous le verrez en 23. J'ai vu quelques premiers épisodes et je suis très excité. Craig [Mazin] a fait Tchernobyl pour nous, c'est un scénariste et réalisateur fantastique. Ce que j'ai vu a l'air incroyable, donc je suis excité pour ça, mais ce ne sera pas en 22.

