The Last of Us : changement d'acteur pour incarner Bill dans la série HBO

Même si le tournage de la série The Last of Us de HBO a déjà commencé, avec Bella Ramsey et Pedro Pascal dans les rôles d'Ellie et Joel, la production bat son plein et certains problèmes se posent. Bill et Frank devaient être incarnés par Con O’Neil et Murray Bartlett, mais le premier ne sera pas de la partie.

Comme le dévoile Variety, Con O'Neil ne pourra pas participer au tournage de The Last of Us, à cause d'un souci d'emploi du temps, ce qui arrive assez fréquemment. Mais pas de panique, le nouvel acteur incarnant Bill est déjà connu, il est remplacé par de Nick Offerman, bien connu pour son rôle de Ron Swanson dans la série culte Parks and Recreation. Il accompagnera donc Murray Bartlett (Frank) sur leur île isolée de la pandémie.

Avec ce changement d'acteur en express, la production ne devrait pas prendre de retard, mais de toute façon, il faudra attendre fin 2022 pour découvrir la série The Last of Us sur HBO. Si vous ne connaissez pas la série Parks and Recreation, elle est disponible sur Amazon Prime Video, à 49 € par an.