Naughty Dog : du changement à la tête du studio derrière Uncharted et The Last of Us

Depuis le départ de Christophe Balestra en 2017, Evan Wells est le seul président de Naughty Dog, l'incontournable équipe PlayStation Studios derrière Crash Bandicoot, Jak & Daxter, Uncharted et The Last of Us. La société a sorti cette année The Last of Us Part II, immédiatement devenu un classique de la PS4. Et alors que nous ne savons pas encore ce que prépare Naughty Dog pour la PS5, des mouvements internes intéressants viennent d'être confirmés à la tête de l'entité.



Ainsi, Neil Druckmann, directeur créatif déjà nommé vice-président en 2018, vient d'être promu co-président aux côtés d'Evan Wells. Il devrait ainsi avoir encore plus de poids dans les décisions créatives et économiques pour l'avenir. Derrière lui, la directrice des opérations Alison Mori et le co-directeur de la programmation Christian Gyrling sont nommés vice-présidents.

Alors que nous clôturons une année qui a amené de nombreux défis alors que nous vivons tous une pandémie mondiale, il y a eu aussi des périodes lumineuses. Un moment passionnant pour Naughty Dog a été la sortie tant attendue de The Last of Us Part II en juin. Un autre moment vient aujourd'hui alors que nous voulons partager d'autres nouvelles formidables sur le studio. Lors d'une réunion avec tous les studios aujourd'hui, nous avons annoncé des promotions bien méritées. Neil Druckmann me rejoint maintenant en tant que co-président de Naughty Dog, après avoir servi près de trois ans en tant que vice-président. De plus, nous accueillons Alison Mori et Christian Gyrling en tant que vice-présidents de Naughty Dog. Avant de devenir vice-présidente, Alison a été notre directrice des opérations et Christian a été notre co-directeur de la programmation. Nous avons une équipe incroyable chez Naughty Dog et le fait de pouvoir travailler aux côtés de chacun d'entre eux est particulièrement significatif aujourd'hui. Je suis fier de l'équipe dont je suis en mesure de reconnaître les réalisations et les contributions au studio. Merci de vous joindre à moi pour tous les féliciter !

Cela ne nous dit pas ce qui se trame chez les développeurs, mais tout semble aller pour le mieux chez Naughty Dog, qui devrait donc continuer sur sa lancée pour son prochain projet.

