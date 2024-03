Empty Vessel : des anciens de Naughty Dog, Activision et id Software ouvrent un nouveau studio

Les licenciements se multiplient dans l'industrie du jeu vidéo, mais pas question pour de nombreux développeurs se laisser abattre, de nouveaux studios sont fondés régulièrement. Cette semaine, c'est Empty Vessel qui ouvre ses portes, un studio basé au Texas, aux États-Unis, avec des membres reconnus.

Emanuel Palalic est le CEO et game director d'Empty Vessel, il est accompagné par le COO et general manager Garret Young, qui ont tous deux travaillés chez id Software sur DOOM et Quake Champions. D'autres talents sont déjà présents dans le studio, ayant travaillé sur des jeux très populaires comme Call of Duty (Activision), Uncharted et The Last of Us (Naughty Dog), Resistance (Insomniac Games)... ou encore Anthem (BioWare). Sur le site officiel du studio, nous retrouvons même Mick Gordon, compositeur de DOOM, de quoi intriguer les fans de musiques qui tâchent.

Empty Vessel affirme déjà vouloir mettre l'accent sur les développeurs, tout en rappelant que l'industrie vidéoludique est motivée par la prise de risques et que « le jeu prochain gros hit du jeu vidéo peut venir de n'importe où ». De ce studio peut-être ? En tout cas, Empty Vessel a de l'ambition et il développe déjà un jeu de tir inspiré par les médias de science-fiction dystopiques. En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver DOOM à partir de 3,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.