Exodus : un jeu d'action et d'aventure science-fiction par des anciens de BioWare, Naughty Dog et 343 Industries dévoilé

Source: Wizards of the Coast

L'éditeur Wizards of the Coast et le développeur Archetype Entertainment, un studio dirigé par James Ohlen et composé d'anciens membres de BioWare, Naughty Dog et 343 Industries, étaient aux Game Awards 2023 cette nuit pour dévoiler leur prochain jeu. Il s'appelle Exodus, voici sa première bande-annonce :

Exodus sera un jeu d'action, d'aventure et de rôle dans un univers de science-fiction créé en collaboration avec des auteurs du genre. Un titre axé sur la narration avec une mise en scène cinématographique et les ambitions d'un AAA qui nous racontera comment des humains ont fuit une Terre mourante pour arriver dans une galaxie hostile. Les joueurs incarneront le Voyageur, dernier espoir de l'humanité, qui va devoir voler des armes et technologies extraterrestre aux Célestes, la plus grande menace des humains. Il faudra cependant prendre en compte la dilatation du temps dans des missions interstellaires où les jours deviennent des années.

Exodus est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.