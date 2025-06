Echoes of the End : le jeu d'aventure et d'action islandais se remontre enfin avec du gameplay et une période de sortie toute proche

Myrkur Games n'a rien à voir avec le one woman band danois d'Amalie Bruun, il s'agit d'un studio fondé par Arnar Sigurðsson, Friðrik Aðalsteinn Friðriksson et Halldór Snær Kristjánsson à Reykjavík, en Islande. Le studio développe depuis un moment Echoes of the End, évoqué lors de la création du label Prime Matter de Koch Media (désormais PLAION), mais qui sera finalement publié par Deep Silver, un autre de ses labels.

Echoes of the End a eu droit à une présentation officielle lors du Futur Games Show, avec une bien belle bande-annonce de gameplay. Le titre sera un jeu d'action et d'aventure cinématique à la troisième personne qui suivra Ryn, tentant de sauver son frère. Voici une présentation du jeu, qui rappelle inévitablement les Hellblade de Ninja Theory :

Echoes of the End est un jeu d'aventure et d'action cinématique en vue objective. Il mêle une narration intimiste faisant la part belle aux personnages et une magie palpitante, des combats à l'épée, des déplacements captivants et des énigmes complexes. S'inspirant des paysages de l'Islande, cette aventure épique vous invite à découvrir une expérience riche et mature dans un monde de fantasy aussi sublime qu'original.

Vous incarnez Ryn, vestigiale maniant une magie certes puissante, mais aussi instable, alors qu'elle lutte pour sauver son frère des griffes d'un empire impitoyable et tyrannique. Collaborez avec Abram Finlay, un érudit et un explorateur tourmenté par son passé. Ensemble, vous lèverez le voile sur un complot susceptible de raviver les braises d'un antique conflit et de plonger Aema dans le chaos. Suivez le fil d'un conte émouvant mêlant confiance, rédemption et sacrifice dans un monde aux portes de la guerre.