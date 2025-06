MUDANG: Two Hearts, K-pop et gros flingues font bon ménage dans cet ambitieux jeu d'action-aventure

En fin d'année 2019, la société coréenne EVR Studio présentait une démo technique sous Unreal Engine pour son Project TH, qui pouvait rappeler Detroit: Become Human, la dimension gunfight en plus. Il s'est ensuite mué en MUDANG: Two Hearts lors de sa révélation en 2022 au détour d'une bande-annonce assez impressionnante, visible ci-dessous. Il était alors décrit comme étant un jeu d'action-aventure basé sur le webtoon du même nom, prenant place dans un futur proche au sein de la Nation unifiée de Corée, son sous-titre étant justement une référence aux deux états actuels. Là où son pitch de base faisait mouche, c'était en nous promettant d'avoir le point de vue de trois personnages, à savoir les deux protagonistes qui ne pourraient pas être plus différents : l'ex-soldat nord-coréen Ji Jeong Tae venu au sud lors d'un programme d'échange militaire et GAVI, vocaliste d'un groupe de K-pop en vogue nommé ORDO. Pour le troisième, il était fait mention d'un mystérieux terroriste seulement connu sous le pseudonyme de ID: Ghost. Les informations plus récentes ne mentionnant que le groupe Beolmuban, difficile de savoir s'il est passé à la trappe depuis. Infiltration immersive, action et combats à la troisième personne et nombreuses cinématiques, cela avait de quoi faire envie. N'hésitez pas à jeter un œil aux nombreuses vidéos sur la chaîne du studio, qui mettent en avant divers aspects du développement.

Fait intéressant, les acteurs Heo Sung Tae (Jang Deok-su dans Squid Game) et Lee Hong Rae ont été scannés et recréés virtuellement pour le jeu. L'outil de développement CitiGen a de son côté permis de recréer la ville de Séoul à taille réelle, à voir de quelle manière ce sera utilisé en jeu. Et si nous avons détaillé tout cela, c'est parce que MUDANG: Two Hearts a fait son apparition auprès du grand public lors du Xbox Games Showcase de ce dimanche, avec un trailer introduisant tout ce qui fera la force du jeu.

Voici ce que nous pouvons lire sur le site du studio, évidemment traduit ici en français :

Synopsis Le monde entier a célébré la signature par les deux Corées d'un traité de réunification historique, promettant de mettre fin à des décennies de division et d'instaurer une paix durable dans la péninsule. Mais sous la surface, des forces plus obscures ont commencé à bouger. Le jour même où ce projet de loi crucial devait être adopté, un mystérieux groupe terroriste a attaqué l'Assemblée nationale sud-coréenne, ensanglantant le symbole de la paix. Le chaos a éclaté dans toute la péninsule. Ji Jeongtae est un agent des forces spéciales nord-coréennes envoyé au Sud en vertu du nouvel accord de paix. Ni ami ni ennemi, Jeongtae se retrouve rapidement isolé au sein de sa nouvelle unité. Alors que les soupçons s'intensifient, il est chargé de mettre fin à une série d'attentats terroristes sanglants, qui ont plongé les civils dans une rage incontrôlable. Alors que sa traque d'un groupe terroriste se faisant appeler Beolmuban est dans l'impasse, il parvient à entrevoir le pouvoir anonyme qui se cache dans l'ombre. Huit mois se sont écoulés depuis la dernière attaque, mais la peur n'a pas disparu. L'armée sud-coréenne déclare la loi martiale, rétablissant l'ordre au prix d'une surveillance constante. Alors que le public s'habitue à ce calme précaire, un groupe de K-pop nommé ORDO annonce le premier concert autorisé par l'État sous la loi martiale. Désormais membre du nouveau Commandement de la loi martiale, Jeongtae est affecté à la sécurité de l'évènement. Lorsque Beolmuban fait irruption sur scène, Jeongtae est plongé dans un chaos familier et découvre un dangereux secret impliquant GAVI, la plus brillante étoile d'ORDO. Deux perspectives, une vérité Dans MUDANG, les joueurs alternent entre deux protagonistes issus de mondes opposés : Ji Jeongtae, un agent d'élite des forces spéciales nord-coréennes combattant à travers les lignes ennemies à la recherche de la vérité, et GAVI, une idole de K-pop sous surveillance constante, qui joue un rôle crucial dans la découverte d'un dangereux complot. Leurs perspectives contrastées offrent des expériences de jeu et des arcs narratifs distincts qui convergent finalement vers une vérité unique et troublante. Quelqu'un se sert de votre rage Un mélange immersif d'infiltration tactique, de combats viscéraux et de narration cinématographique se déroulant dans une péninsule coréenne politiquement instable. MUDANG: Two Hearts est un jeu d'action-aventure à la troisième personne axé sur le récit, alliant narration cinématographique, infiltration immersive et combats dynamiques. Développé grâce à notre pipeline de capture de performance de pointe, notre jeu intègre des animations fluides avec synchronisation de mouvements, une conception de niveaux ouverte, un son spatial dynamique et une IA intelligente, le tout parfaitement intégré au récit pour vous offrir un voyage poignant à travers une Corée du futur fracturée. Ce n'est pas une histoire de triomphe ou de gloire, c'est une quête de vérité. Vous êtes mis au défi de découvrir cette vérité par vous-même en affrontant des émotions artificielles, des informations falsifiées et des croyances manipulées tout au long de l'histoire. Lorsque même votre rage et vos croyances les plus profondes ont été soigneusement façonnées par des mains invisibles, la vérité devient votre seule arme. Action furtive avec une touche de réalisme tactique MUDANG permet au joueur de choisir à tout moment entre furtivité, combat rapproché (CQC) ou agressivité totale. Notre combinaison unique d'approches différentes pousse le joueur à faire preuve d'ingéniosité, de stratégie et de créativité à chaque mission. L'expérience de jeu sera encore améliorée par un niveau de réalisme inégalé ; de nombreuses tactiques employées s'inspirent de stratégies utilisées lors de véritables missions des forces spéciales coréennes, tandis que les mouvements en motion capture que le joueur rencontrera en jeu sont réalisés par des soldats actifs de l'armée coréenne. Improvisez, adaptez-vous et surmontez les obstacles Notre conception de niveau ouverte favorise l'expérimentation et offre de multiples itinéraires et points de vue : cachez-vous dans l'ombre, suspendez-vous à des tuyaux, glissez-vous dans des conduits d'aération, escaladez des bâtiments ou détruisez des éléments de l'environnement pour tendre des embuscades. Une multitude d'options Quelle que soit votre approche, le jeu offre une multitude d'options : éliminations environnementales, une large gamme de mouvements au corps à corps, mortels ou non, une solide panoplie de gadgets comme des lunettes, IEM, grenades, leurres et mines, ainsi qu'un vaste arsenal d'armes à feu pour compléter le tout. Réactif, coordonné et implacable Notre IA ennemie a été conçue dès le départ avec votre versatilité en tête et s'adapte dynamiquement à vos actions en temps réel. Pendant que vous restez caché, les ennemis forment des équipes de recherche, enquêtent sur les signes suspects (alliés tombés au combat, lumières éteintes, ou même bruits de pas à proximité) et donnent l'alerte en cas d'anomalie. En combat, ils se coordonnent pour vous contourner en se montrant plus habiles que vous. Conçus pour la mission Dans MUDANG, les ennemis ne se contentent pas de réagir : ils s'adaptent à votre arsenal, mouvement après mouvement, et disposent des mêmes gadgets, armes et techniques de combat rapproché que vous. Nombre d'entre eux sont des spécialistes : l'infanterie lourde avance avec son armure et sa puissance de feu, les saboteurs se cachent dans l'ombre, prêts à vous surprendre, et les grenadiers bombardent votre position pour vous forcer à vous mettre à découvert. Bâti différemment Tout au long de l'histoire, vous affronterez des boss redoutables, chacun doté de pouvoirs et de capacités spécifiques. Ce ne sont pas seulement des ennemis plus coriaces, mais des tests de vos connaissances. Pour survivre, vous devrez vous adapter à la volée et déployer tout votre arsenal. Un style dramatique Les cinématiques de MUDANG sont soigneusement conçues pour une immersion totale : pas de coupures brutales, pas d'écrans de chargement, juste une fluidité entre l'histoire et le gameplay. Le récit se dévoile au fil du jeu, s'adaptant dynamiquement à vos choix pour façonner une aventure unique.

MUDANG: Two Hearts sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store) et dans le cloud.