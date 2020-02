Take-Two : un point sur les gros chiffres de vente de GTA V, Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 et The Outer Worlds

C'est la saison : Take-Two Interactive, société détenant les éditeurs Rockstar Games, 2K Games et Private Division, tenait hier un bilan financier avec ses actionnaires pour parler des chiffres du dernier trimestre.

La société ne s'est logiquement pas privée pour exposer les bons chiffres de vente de ses dernières productions, mais aussi de ses titres les plus actifs du marché. The Outer Worlds s'est déjà vendu à plus de deux millions d'exemplaires, lui qui aura droit à une extension et une version Switch en 2020. Pour ce qui est de Borderlands 3, que nous avions laissé à 7 millions lors du dernier point, il en est désormais à 8 millions de copies vendues depuis septembre.

C'est cependant du côté de Rockstar Games que le succès est des plus incroyables. Red Dead Redemption 2 en était à 26,5 millions d'unités en circulation fin septembre : grâce à la version PC, il dépasse maintenant les 29 millions, devenant le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire du revendeur, devant Grand Theft Auto: San Andreas. Le roi toutes catégories confondues, c'est toujours GTA V, pour lequel Rockstar Games actualise les chiffres tous les cinq millions de jeux vendus : il en était à 115 millions en septembre, sa forte fin d'année lui a permis de franchir le cap des 120 millions d'exemplaires expédiés. Plus que jamais, il est le fer de lance de la société, qui devra pour mémoire avancer sans son co-créateur Dan Houser.