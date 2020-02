Rockstar Games : Dan Houser, cofondateur du studio et scénariste des Grand Theft Auto, quitte le navire

Petit séisme dans le monde du jeu vidéo en ce début février, car sans crier gare, Take-Two a partagé un rapport mentionnant le départ de Dan Houser de Rockstar Games. Le producteur, d'origine anglaise, est l'un des cofondateurs du studio avec son frère Sam, Jamie King, Gary Foreman et Terry Donovan, ce dernier étant parti en 2006.

En plus de son rôle de producteur sur la série Grand Theft Auto jusqu'à Vice City Stories, il était surtout scénariste de tous les épisodes et des deux Red Dead Redemption. Voici ce qu'indique le document :

Après une longue pause ayant débuté au printemps 2019, Dan Houser, vice-président et créatif chez Rockstar Games, va quitter l'entreprise. Le dernier jour de Dan Houser sera le 11 mars 2020. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ses contributions. Rockstar Games a construit certains des mondes de jeu les plus acclamés par la critique et les plus prospères sur le plan commercial, une communauté mondiale de fans passionnés et une équipe incroyablement talentueuse, qui reste concentrée sur les projets actuels et futurs.