Absurd Ventures : Dan Houser, cofondateur de Rockstar Games, ouvre un nouveau studio

Avec son frère et trois autres amis, Dan Houser a cofondé Rockstar Games, un studio désormais connu à l'international pour les Grand Theft Auto, Red Dead ou encore Canis Canem Edit (Bully). Il avait quitté le studio en 2020 et vient d'annoncer tout récemment qu'il a fondé un nouveau studio, Absurd Ventures.

En plus d'une vidéo pour le moins intrigante et originale, mélangeant des séquences qui n'ont pas vraiment de sens, nous avons aussi droit à un site Internet pour l'instant assez vide. Absurd Ventures promet déjà « de la narration, de la philanthropie et de l'ultraviolence », tandis que dans un communiqué de presse, les membres du studio expliquent qu'Absurd Ventures va créer des mondes narratifs, des personnages et des histoires pour une grande variété de médias, dont des films et séries en live-action et en animation, des livres, des romans graphiques, des podcasts scriptés et bien évidemment des jeux vidéo.

Absurd Ventures n'a évidemment pas encore dévoilé son premier projet, mais avec le directeur créatif et le scénariste des Grand Theft Auto, Red Dead Redemption et Canis Canem Edit à sa tête, cela risque d'être gratiné. Vous pouvez retrouver Red Dead Redemption 2 à 56,99 € sur Gamesplanet.