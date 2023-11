Absurd Ventures : les deux premiers univers du studio de Dan Houser (ex-Rockstar Games) se dévoilent

En 2020, nous apprenions une bien triste nouvelle pour l'avenir de Rockstar Games et de la tonalité de ses futurs jeux, à savoir le départ de Dan Houser, cofondateur du studio et scénariste de tous les GTA sortis jusqu'à présent. Son frère Sam reste cependant à la barre et il a su rebondir en créant un nouveau studio baptisé Absurd Ventures, dévoilé en juin, dont le mot d'ordre sera de proposer « de la narration, de la philanthropie et de l'ultraviolence ». Autant dire que le programme sera joyeux, mais en dehors d'un montage vidéo assez délirant, nous ne savions alors pas sur quoi travaille cette jeune entité. Récemment, le compte Twitter / X avait de nouveau montré signe de vie et c'est par ce biais que viennent d'être révélées deux licences originales. Toutefois, il ne s'agit pas pour l'heure de jeux vidéo ! Nous savions déjà que de nombreux types de médias seraient employés, cela n'a donc rien d'une surprise.

Les deux univers se nomment respectivement American Caper («la virée américaine») et A Better Paradise («un meilleur paradis»), et ont été dévoilés à la manière d'un Marvel Studios en balançant ces intitulés et leurs logos. Connaissant le côté satirique et irrévérencieux des jeux de Dan Houser, ce n'est sans doute pas sans raison. Les premières histoires qui seront racontées sous ces deux intitulés sortiront en 2024 et en voici de légers synopsis :

American Caper se concentre sur deux familles américaines normales et gravement endommagées dans un monde d'affaires corrompu, de politiques ineptes et de crimes maladroits. American Caper fera ses débuts sous la forme d' un roman graphique illustré par le célèbre dessinateur de bandes dessinées Simon Bisley .

se concentre sur deux familles américaines normales et gravement endommagées dans un monde d'affaires corrompu, de politiques ineptes et de crimes maladroits. American Caper fera ses débuts sous la forme d' . A Better Paradise est un thriller existentiel à suspense, se déroulant dans un futur proche. Une série de fiction audio de 12 épisodes basée sur l'univers de A Better Paradise est actuellement en production. Absurd Ventures s'associe à QCODE pour coproduire la série audio.

Plus de détails sur ces deux univers, leurs lore et personnages seront prochainement introduits dans les mois à venir. Espérons que l'attente en vaille la peine.

Par ailleurs, deux grands noms connus des fans de Rockstar Games ont rejoint récemment les rangs d'Absurd Ventures comme l'indique PC Gamer. Nous avons d'un côté Michael Unsworth, qui était vice-président de l'écriture jusqu'en août dernier et qui officie désormais en tant que directeur de l'histoire et du management créatif. De l'autre, c'est Lazlow Jones qui est devenu producteur exécutif, lui qui occupait le rôle de scénariste et producteur, en plus d'être un PNJ dans les Grand Theft Auto, avant de quitter Rockstar en août 2020. Vous l'aurez compris, les grands noms qui ont fait l'histoire du studio détenu par Take-Two Interactive se rassemblent à nouveau sous la bannière d'Absurd Ventures.

Vous pouvez vous procurer le récent portage de Red Dead Redemption sur PS4 et Switch à partir de 39,99 € sur Amazon ou à la Fnac.