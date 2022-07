Xenoblade Chronicles 3 : des détails sur les deux premiers DLC du Pass d'extension, un trailer récapitulatif et des pubs japonaises pour faire saliver

La sortie de Xenoblade Chronicles 3 est proche et Nintendo met le paquet pour le promouvoir sur les réseaux sociaux. Lors du Direct le présentant fin juin, nous avions appris sans grande surprise qu'un Pass d'extension serait disponible à la vente pour les joueurs désirant davantage de contenu, comme cela avait été le cas pour son prédécesseur Xenoblade Chronicles 2. L'éditeur nous en dit à présent un tout petit plus à son sujet.

Comme prévu, la première vague de contenu sera disponible au lancement et ajoutera simplement un pack d'objets utiles au cours de l'aventure (donc parfaitement dispensable) et des tenues supplémentaires pour les six personnages jouables que sont Noah, Eunie, Lanz, Mio, Sena et Taion, qui ont pour l'occasion été montrées. Avant la fin de l'année, un deuxième DLC sera accessible, déjà plus conséquent puisqu'il proposera notamment des défis d'arène et un nouveau Héros, ce type de personnage pouvant nous accompagner au combat et qui permet surtout d'obtenir une classe additionnelle pour tous les protagonistes. Et justement, le visuel nous tease à quoi ressemblera cette fameuse arène et cette nouvelle venue, son apparence ombrée étant féminine.

Par ailleurs, la chaîne japonaise de Nintendo a récemment mis en ligne une longue vidéo overview du jeu, présentant à nouveau les bases du gameplay et de l'aventure.

Enfin, vous pouvez admirer pas moins de quatre publicités japonaises qui ont été diffusées ces dernières heures, chacune s'attardant sur un aspect différent et enchanteur du jeu.

Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juin

