Xenoblade Chronicles 3 : une mise à jour 2.1.0 est disponible, voici comment obtenir les Lames de Pyra et Mythra

C'est le 26 avril dernier que le DLC Un avenir retrouvé de Xenoblade Chronicles 3 voyait le jour via la mise à jour 2.0.0, mais trois mois après, MonolithSoft et Nintendo n'ont pas encore dit leur dernier mot puisqu'un patch 2.1.0 a été diffusé cette nuit. La raison en est toute simple, c'est ce vendredi que sort le pack des amiibo de Pyra et Mythra de la gamme Super Smash Bros., qui permettront en les scannant d'obtenir les Lames des personnages. Sauf qu'il n'y a même pas besoin d'investir dans ces figurines NFC pour en profiter !

En effet, la mise à jour ajoute un PNJ au nom tout trouvé, qui se situe à côté du même lac que le portail permettant d'accéder aux défis. Il suffit ensuite de raconter à Miibomii deux de nos péripéties liées aux Ouroboros et à l'Origine pour recevoir l'épée d'Aegis : Pyra et l'épée d'Aegis : Mythra pouvant être équipées depuis le sous-menu Tenue puis Accessoires par la classe Épéiste. De plus, quelques correctifs pour Un avenir retrouvé ont été implémentés comme précisé sur le site de Nintendo.

Fonctionnalité additionnelle Ajout de la compatibilité avec les figurines amiibo Pyra et Mythra. Scannez-les pour recevoir leur objet spécial respectif, qui modifie l'apparence de certaines armes.

Une Nopone particulière, Miibomii, est apparue au camp du lac Nyddwr, dans la région de Fornis. Il est également possible d'obtenir les objets mentionnés ci-dessus auprès d'elle en remplissant certaines conditions tout en jouant. Correctifs pour Un avenir retrouvé Augmentation du pourcentage de chances de réacquérir les manuels de combat, les manuels de tactique et les manuels de stratégie.

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas retenter la bataille finale après avoir subi une défaite de groupe.

Correction d'un problème qui empêchait certains joueurs de terminer la quête du Chapitre 2, « Poursuivre Glimmer », qui se serait dirigé vers le nord-ouest.

Si vous comptez tout de même vous procurer le pack d'amiibo de Pyra et Mythra, il est vendu 34,99 € à la Fnac. Xenoblade Chronicles 3 et son Pass d'extension sont sinon en vente du côté d'Amazon.

