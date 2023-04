Xenoblade Chronicles 3 : Un avenir retrouvé, la préquelle datée dans un excitant trailer, des amiibo de Noah et Mio annoncés

Cette année, Nintendo semble vouloir en finir rapidement avec les contenus additionnels de ses jeux déjà sortis. Après le lancement récent du DLC Xénologue déchu de Fire Emblem Engage, teasé lors du Direct de février, c'est le même cas de figure qui se reproduit pour... Xenoblade Chronicles 3 ! Suite au lancement de la Vague 3 ayant ajouté Masha, c'est donc la dernière du Pass d'extension dont il est question, le DLC scénaristique désormais connu sous le nom de Future Redeemed / Un avenir retrouvé, qui fait écho au contenu ajouté dans le remaster de Xenoblade Chronicles premier du nom sur Switch, Future Connected / Un avenir commun. Il vient donc d'être daté et a eu droit à une bande-annonce qui a de quoi faire grimper la hype.

Bande-annonce en anglais

Déjà, l'attente sera brève puisque Future Redeemed sera disponible la semaine prochaine, le mercredi 26 avril ! Par ailleurs, Nintendo a annoncé que des amiibo de Noah et Mio vont voir le jour, de quoi réjouir les fans. Ils rejoindront donc Shulk et le duo Pyra et Mythra, dont le pack vient d'être daté au vendredi 21 juillet 2023. Pauvre Rex laissé pour compte... En scannant ces nouvelles figurines des Lames de Xenoblade Chronicles 2, nous obtiendrons des skins pour l'épée de Noah ressemblant aux deux Aegis, qui seront utilisables par tous les personnages une fois une condition remplie, qui sera ajoutée via un futur patch.

Et en parlant des Aegis, cela nous mène aux scènes visibles dans la bande-annonce de l'extension, montrant clairement le Processeur Trinity et ses trois cristaux-cœurs Ontos, Logos (Malhos) et Pneuma (Pyra / Myhtra), ainsi que la station Rhadamante. Une réponse va visiblement nous être donnée concernant la nature d'Alvis (est-ce bien Ontos ?), car lui et deux nouveaux personnages féminins arborent ce même cristal-cœur. L'illustration officielle laisse tout de même planer le doute sur le fait même qu'il s'agisse d'Alvis en parlant d'un « mystérieux personnage apparaissant devant Shulk et Rex », qui lui font face en l'appelant ainsi et sont accompagnés par... Z, ce qui pose bien des questions.

L'histoire de Future Redeemed, qui promet de connecter les histoires des trois Xenoblade numérotés, nous fera donc prendre le contrôle d'une bande de héros inédits dans le passé d'Aionios, à commencer par Matthew (Junya Enoki), qui vient de l'ancienne Cité détruite par N et recherche sa sœur disparue Na'el (Akari Kitō), qui est sans nul doute la mystérieuse jeune femme masquée à la toute fin de la vidéo, portant le cristal-cœur évoqué ci-dessus. Et, oui, ce sont clairement les descendants des précédentes incarnations de Noah et Mio, Matthew ayant reçu sa Lame de son grand-père Gondow, qui a la même fonction qui la pierre Ouroboros. Il va d'ailleurs s'en servir pour s'interposer entre le Kévésien Nikol (Masamu Ono) doué en mécanique et combattant avec l'une de ses créations plutôt qu'une Lame, et l'Agnienne Glimmer (Shino Shimoji). Avec leur apparence, il y a fort à parier qu'ils sont tous deux liés à des personnages connus.

Plus étonnant, la Consule A (Rina Satō) se dévoile donc enfin et combattra à nos côtés, elle qui porte une épée rouge à l'apparence fort familière et une boucle d'oreille ressemblant là encore au cristal-cœur d'Ontos. Enfin, les deux derniers membres du groupe ne seront autres que Shulk (Shintarō Asanuma), dont le bras droit est désormais robotique, et Rex (Hiroshi Shimono), qui a perdu l'usage de son œil gauche. Tous deux sont plus badass et âgés que jamais, et dirigent une organisation appelée Libérateurs. Des visuels et séquences de gameplay sont à retrouver en page suivante pour tout ce beau monde, dont un sociogramme où apparaît Riku, qui cachait vraiment bien son jeu !

Bande-annonce en japonais

Nous apprenons également que deux nouvelles mécaniques de gameplay seront incluses avec d'une part une attaque à l'unisson entre deux personnages, appelée Unity Combo, et de l'autre le pouvoir d'Ouroboros, à priori sans fusion cette fois. Un système nommé Affinity Goals nous permettra d'investir des points dans plusieurs arbres de compétences, tandis que l'encyclopédie Enemypaedia enregistrera les monstres vaincus, Collectopaedia indiquera la localisation des objets déjà obtenus et un équivalent du sociogramme sera de retour. Nintendo a également mis en ligne un extrait de l'OST, qui va nous faire remuer durant les combats.

Bref, tout cela donne fortement envie, donc vivement la semaine prochaine ! Xenoblade Chronicles 3 et son Pass d'extension sont en vente sur Amazon, respectivement aux prix de 54,99 € et 29,99 €. Cette fois, il semble bien qu'aucune édition physique stand-alone ne sera proposée.

