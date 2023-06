Dead Space: Deep Cover, un podcast horrifique au cœur de l'Unitologie annoncé par EA Games

Mine de rien, la franchise Dead Space est prolifique, avec trois jeux vidéo principaux, deux spin-offs, des films d'animation, des comics et plus récemment un remake du premier titre pour les plateformes modernes. Mais Electronic Arts veut faire perdurer la franchise au travers de nouveaux médias.

IGN dévoile aujourd'hui qu'EA Games s'est associé avec Bloody Disgusting pour produire Dead Space: Deep Cover, un podcast fictif et scripté qui fera partie du Cineverse Podcast Network. Une aventure auditive qu'il sera possible de découvrir à partir du premier trimestre 2024, gratuitement sur Apple Podcasts, Spotify et les autres plateformes du genre. 12 épisodes sont déjà prévus, ils seront diffusés chaque semaine et raconteront l'histoire d'Emmeline Ayuba, une journaliste à la recherche de sa sœur qui a rejoint l'église locale d'Unitologie, une religion au cœur de la franchise Dead Space. Alors qu'elle enquête, Emmeline découvrira des conflits internes à l'église et des pratiques étranges.

Dead Space: Deep Cover sera scénarisé par Ben Counter, un auteur déjà bien connu des fans de Warhammer 40,000 pour les séries Space Marine Legends, Battles, Grey Knights et Soul Drinkers.

