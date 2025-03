Rockstar Games : un rachat de studio qui sonne comme une évidence

Si Rockstar Games est principalement connu pour les Grand Theft Auto et Red Dead Redemption à l'heure actuelle, il a également servi d'éditeur à L.A. Noire en 2011. Ce jeu avait été développé par les Australiens de Team Bondi, avant que le studio ne mette la clé sous la porte quelques mois plus tard. Son fondateur Brendan McNamara a ensuite rejoint KMM Interactive Entertainment où il a œuvré sur Whore of the Orient avec d'anciens développeurs de son ex-studio, un projet qui n'a jamais vu le jour. Petite anecdote, la société a conçu une adaptation de Happy Feet 2 sur laquelle a travaillé Cory Barlog en tant que directeur créatif, avant qu'il ne revienne chez Santa Monica Studio et donne naissance à God of War (2018). Brendan McNamara a de son côté fondé Video Games Deluxe en 2013 et c'est ce qui nous intéresse à présent.

Cette entité évidemment australienne, basée à Sydney, vient en effet d'être rachetée par Rockstar Games, comme indiqué dans un communiqué. Ce dernier mentionne que le studio est à l'origine du remaster de L.A. Noire et de sa version en réalité virtuelle L.A. Noire : Les Enquêtes VR, quand bien même une partie du développement avait été confiée à Virtuos. La société a aussi travaillé sur Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aux côtés de Grove Street Games, une compilation très critiquée à son lancement.

L'acquisition sonne donc comme la suite logique de ce partenariat, qui verra donc Video Games Deluxe être rebaptisé Rockstar Australia.

Après avoir travaillé en étroite collaboration pendant de nombreuses années, nous sommes ravis que Video Games Deluxe rejoigne l'équipe en tant que Rockstar Australia. - Jennifer Kolbesaid, Rockstar Games Head of Publishing Ce fut un honneur de travailler en étroite collaboration avec Rockstar Games au cours de la dernière décennie. Nous sommes ravis de faire partie de Rockstar Games et de poursuivre nos efforts pour créer les meilleurs jeux possible. - Brendan McNamara, fondateur de Video Games Deluxe

Pour les joueurs, cette annonce du jour ne va clairement rien changer dans l'immédiat, reste à voir sur quoi vont travailler les effectifs de Rockstar Australia à l'avenir.

