Lost Lake Games : un nouveau studio ouvert à Seattle par des anciens de Rockstar, Blizzard et ArenaNet

De nouveaux studios sont créés tous les mois, mais quand ils sont dirigés par des noms qui ont déjà marqué l'industrie, ils attirent davantage le regard. C'est le cas de Lost Lake Games, une nouvelle unité formée par des anciens de Blizzard, Rockstar Games et ArenaNet. L'entreprise basée à Seattle a été cofondée par James Phinney, lead designer sur StarCraft, Guild Wars et Gigantic, Joe Pikop, character artist chez Rockstar, ArenaNet et Motiga, et Mark Pottorf, ancien programmeur du gameplay ayant œuvré chez Daybreak et Highwire.



Ils sont déjà accompagnés par l'ingénieur senior Patrick Corwin, l'artiste Katy Hargrove, et le game designer Matt Tobiason, passé chez Carbine Studios et Six Foot. Et ils ont tous pour vocation de développer des jeux multiplateformes, bien aidés par les 5 millions de dollars récupérés lors d'une collecte de fonds par BITKRAFT Ventures, société spécialisée d'e-sport, le jeu vidéo et les médias interactifs, avec notamment des investissements de Lightspeed Venture Partners, Moon Holdings et 1Up Ventures.

« Le nom Lost Lake est une promesse : découverte, aventure, expériences inoubliables », a déclaré Phinney. « C'est une promesse faite aux joueurs et aussi à notre équipe. Lost Lake n'est pas lié à une plateforme ou à un genre unique, mais plutôt à une croyance fondamentale selon laquelle l'autonomisation des individus talentueux et la promotion d'une culture de collaboration mènent à des jeux incroyables. » « En fin de compte, nous construisons un studio pour les développeurs de jeux qui veulent toujours améliorer les choses et qui aiment célébrer le succès de leurs pairs. Nous sommes ravis de travailler avec BITKRAFT Ventures et toute l'équipe d'investisseurs qui contribuent à donner vie à notre vision. »

Ne vous étonnez donc pas de voir le nom de Lost Lake Games ressurgir dans les médias d'ici quelques années.