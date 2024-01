Hundred Star Games : les cofondateurs de Rocksteady ouvrent leur nouveau studio ambitieux

Alors que Rocksteady s'apprête à lancer Suicide Squad: Kill the Justice League dans quelques semaines, les cofondateurs du studio profitent de ce début d'année 2024 pour dévoiler leur nouveau projet. Stefon Hill et Jamie Walker avaient pour rappel quitté Rocksteady en 2022 et ils sont désormais à la tête de Hundred Star Games.

Basé à Londres, en Angleterre, Hundred Star Games a comme ambition de devenir une petite équipe de 100 vétérans de l'industrie et de talents émergeant qui vont développer des jeux inspirants et captivants. Légalement, l'entreprise a été fondée en février 2023, il y a presque un an, mais pour l'instant, seuls 25 employés sont recensés. Comme le souligne Polygon, plusieurs membres de Rocksteady ont suivi Hill et Walker chez Hundred Star Games. De quoi enthousiasmer les joueurs, le studio promettant déjà des jeux AAA.

Il faudra évidemment patienter un bon moment avant de découvrir le premier projet de Hundred Star Games, tous les fans espèrent qu'il soit aussi bon que la trilogie Batman: Arkham. D'ici là, vous pouvez toujours précommander Suicide Squad: Kill the Justice League à partir de 61,99 € sur Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.