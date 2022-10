Rocksteady : les cofondateurs Stefon Hill et Jamie Walker quittent le studio

Rocksteady n'est pas vraiment bavard lorsqu'il s'agit de parler de ses projets en cours de développement. Après Batman: Arkham Knight, le studio s'est contenté de créer un jeu VR avec le Chevalier Noir puis est entré dans un long silence avant de dévoiler Suicide Squad: Kill the Justice League à l'été 2020.

Depuis, le titre se fait discret, et la dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était pour annoncer son report à 2023. Mais aujourd'hui, Rocksteady publie un communiqué qui ne va pas ravir les fans : ses deux cofondateurs et codirecteurs Sefton Hill et Jamie Walker quittent le studio. Les deux hommes étaient là depuis le début en 2004, posant les bases de ce qu'est devenu Rocksteady aujourd'hui : un studio connu pour ses jeux Batman à la qualité jamais décevante. D'après le communiqué écrit par David Haddad (CEO de Warner Bros. Games) à lire ci-dessus, les deux hommes ont pris cette décision d'eux-mêmes, afin de se lancer dans une nouvelle aventure, toujours dans le milieu du jeu vidéo.

J'ai des nouvelles importantes à partager avec vous à propos de Rocksteady Studios. Les cofondateurs et directeurs Sefton Hill et Jamie Walker ont pris la décision de quitter le studio. Nous sommes très fiers d'avoir travaillé aux côtés de Jamie et Sefton, qui ont dirigé leurs équipes talentueuses pour créer certains des meilleurs jeux au monde. De la franchise à succès Batman: Arkham acclamée par la critique à leur pensée évolutive avec Suicide Squad, ils ont été de grands leaders de l'équipe. Visiter Rocksteady Studios a toujours été un moment fort pour moi personnellement - l'attention portée aux détails, l'énergie des gens et le sens de ce que c'est que d'être dans un studio très performant. Ils se sont engagés à la plus haute qualité et à l'excellence dans toutes les facettes du développement de jeux tout en assurant une culture exceptionnelle de prise en charge de leurs employés. Alors que Suicide Squad: Kill the Justice League est presque terminé, ils ont tous les deux décidé de quitter Rocksteady fin 2022 et vont commencer une nouvelle aventure dans le gaming. Nous avons le plus grand respect et gratitude pour Jamie et Sefton et leur souhaitons tout le meilleur dans leur nouvelle entreprise, et comme de nombreux fans, nous attendons avec impatience ce qu'ils feront ensuite.

Rocksteady est très bien placé avec un leadership de studio vétéran élevé pour superviser l'équipe. Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer que Nathan Burlow, directeur de production de longue date de Rocksteady et membre fondateur original du studio, entrera dans le rôle de directeur de studio et Darius Sadeghian prendra les rênes en tant que directeur de produit de studio. Nathan et Darius sont des cadres extrêmement talentueux et ils sont passionnés par la poursuite du développement de jeux de haute qualité de Rocksteady pour Suicide Squad: Kill the Justice League et tous les jeux futurs.

Il est préférable d'entendre directement Jamie et Sefton ainsi que Nathan et Darius, ils ont donc partagé leurs réflexions ci-dessous :

« Notre décision de quitter Rocksteady a été pour le moins émouvante ! Depuis le jour où nous avons fondé l'entreprise en 2004 jusqu'à aujourd'hui, Rocksteady a été notre vie et notre âme. Cela nous a donné l'opportunité de faire ce que nous aimons le plus : créer de grands jeux avec des personnes exceptionnellement talentueuses. Nous sommes si fiers de l'équipe ici pour les jeux que nous avons tous créés ensemble, de notre premier jeu Urban Chaos, à la série très appréciée Arkham, et maintenant à l'épopée Suicide Squad.

Mais il y a quelque chose de très spécial à propos de Rocksteady qui va au-delà des jeux que nous créons, et tous ceux qui travaillent ici le ressentent. Ce sont les moments incroyables que nous avons partagés au fil des ans, les amitiés nouées et l'attention que cette équipe porte les uns aux autres qui ont rendu ce voyage inoubliable si spécial. Nous pensons que les gens portent leurs t-shirts Rocksteady avec fierté en raison de la façon dont nous nous traitons les uns les autres et de ce que cela fait d'être ici. Nous tenons à remercier l'équipe pour leur travail acharné et tout ce qu'ils apportent pour faire de cet endroit un endroit formidable.

Certains de nos moments les plus marquants se sont produits grâce à l'énergie et au talent de cette équipe : avoir la chance de travailler avec Warner Bros. et DC sur Batman, les merveilleux Arkham Games étant bien plus que ce que nous aurions pu imaginer, la chance de travailler avec certains de nos héros d'enfance, en redonnant à l'industrie que nous aimons tant en aidant les créateurs de jeux en herbe, et enfin, en créant une culture ici où les gens peuvent simplement être eux-mêmes et créer ensemble de grands jeux.

Un ingrédient très spécial dans tout cela, ce sont les fans de Rocksteady. Leur enthousiasme et leur soutien pour ce que nous faisons sont le carburant qui nous motive à donner le meilleur de nous-mêmes. Ils forment l'équipe élargie de Rocksteady et nous leur souhaitons un immense merci pour nous avoir dynamisés au cours des 18 dernières années ! Maintenant que Suicide Squad est entre de bonnes mains et que l'équipe ici est plus forte que jamais, il est temps de passer le relais et de commencer une nouvelle aventure ensemble dans les jeux.

Nathan et Darius ont prouvé leur passion et leurs compétences chez Rocksteady pendant de nombreuses années. Ce sont des vétérans de notre industrie et nous savons que leur engagement envers Rocksteady ainsi que leur talent et leur énergie permettront à l'équipe d'atteindre des sommets encore plus élevés. Nous ne pourrions être plus heureux qu'ils dirigent l'avenir ici et nous leur souhaitons tout le meilleur. »

- Jamie Walker et Sefton Hill

« Ayant travaillé avec Jamie et Sefton en tant que l'un des membres fondateurs du studio, je tiens à les remercier d'avoir créé ce que je considère comme l'un des meilleurs studios de développement de jeux de l'industrie. Ce fut un plaisir absolu de travailler à leurs côtés et je leur souhaite le meilleur pour l'avenir. Je suis très passionné et honoré d'avoir l'opportunité de continuer à diriger Rocksteady avec Darius. Mon objectif est de soutenir notre équipe talentueuse et travailleuse, en conservant le cœur et la culture incroyable du studio. Nous sommes impatients de tirer parti de nos succès avec la sortie prochaine de Suicide Squad: Kill the Justice League et nos futurs jeux. »

- Nathan Burlow, directeur de studio

« Je suis ravi d'avoir l'opportunité de diriger et de soutenir l'équipe incroyable, créative et talentueuse de Rocksteady. Tout au long de ma carrière au studio, j'ai été guidé par la passion et l'énergie collaborative de l'équipe pour réaliser leur vision créative. Je tiens à remercier Jamie et Sefton, pour tout le soutien et les conseils qu'ils ont fournis au fil des ans, et pour le temps que nous avons passé à travailler en étroite collaboration, ce qui a été très spécial pour moi. Mon engagement et mon objectif sont de continuer à bâtir sur l'héritage de Rocksteady pour offrir des expériences de jeu innovantes et de classe mondiale. »

- Darius Sadeghian, directeur de produit

Je tiens personnellement à remercier Jamie, Sefton, Nathan et Darius pour tout leur travail acharné et leur engagement à rendre cette transition aussi solide que possible. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter le meilleur à Jamie et Sefton et féliciter Nathan et Darius.

David