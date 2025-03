Rocksteady sur un jeu Batman sous Unreal Engine... et sur consoles next-gen ?

Fondé il y a maintenant plus de 20 ans, Rocksteady est connu pour l'excellente trilogie Batman: Arkham, mais il s'est vautré avec Suicide Squad: Kill the Justice League. Le studio de Warner Bros. a subi plusieurs vagues de licenciements, il aidait apparemment Avalanche Software sur une Definitive Edition de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (annulée), mais il travaille sur un autre projet bien plus ambitieux.

Sur le site officiel de Warner Bros. Discovery, nous apprenons que Rocksteady recrute un senior core engine programmer, ayant de l'expérience sur le moteur Unreal Engine 5 d'Epic Games afin de travailler sur un jeu vidéo AAA non annoncé. L'objectif sera d'aider les équipes à « offrir une expérience de jeu de la plus haute qualité sur nos plateformes cibles », à savoir « les PC haut de gamme, la PS5, la Xbox Series X/S et les consoles de nouvelle génération ».

Oui, Rocksteady travaille déjà sur un jeu vidéo next-gen, autant dire qu'il n'est pas près de sortir. Pour rappel, Jason Schreier dévoilait récemment que Rocksteady développerait un nouveau jeu Batman, un projet qui n'en est qu'à ses balbutiements et qui sortirait dans plusieurs années. Une rumeur déjà lancée par Nick Baker quelques mois auparavant. Ce pourrait être ce jeu sous Unreal Engine 5 pour les consoles actuelles et futures de Sony et Microsoft.

Pour l'instant, tout cela est à prendre avec des pincettes, ni Warner Bros. ni Rocksteady n'ont officialisé le prochain jeu du studio, qui aura fort à faire pour redorer son blason après Suicide Squad : Kill The Justice League, disponible à 22,13 € sur Amazon avec un steelbook pour les collectionneurs.